logo

BTC/USD

82915

ETH/USD

2540.59

USD/UAH

44.96

EUR/UAH

50.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Мы здесь причем": Украине выдвинули жесткий ультииатум из-за переговоров Трампа и Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

"Мы здесь причем": Украине выдвинули жесткий ультииатум из-за переговоров Трампа и Путина

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что Украина не должна соглашаться на одностороннее прекращение ударов по российской инфраструктуре, если Москва не берет на себя аналогичные обязательства

12 октября 2026, 17:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер перенесли запланированную поездку в Москву. Американская сторона ожидает, поддержат ли Украина и европейские партнеры новое предложение по урегулированию войны. Политтехнолог и управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний убежден , что Киев не должен соглашаться на договоренности без учета собственных интересов.

"Мы здесь причем": Украине выдвинули жесткий ультииатум из-за переговоров Трампа и Путина

Фото: из открытых источников

По информации Axios, Вашингтон стремится получить четкую позицию Украины и Европы по поводу возможного плана для российского диктатора Владимира Путина. В то же время, содержание предложения остается неизвестным, а новую дату визита американских посланников не определили.

Загородний отмечает, что Украина имеет собственные рычаги влияния на Кремль, в том числе удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим стратегическим объектам. Поэтому, по его мнению, Вашингтон не должен рассчитывать на уступки Киева только из-за переговоров с Москвой.

"У нас задача уничтожить Россию. Это их проблемы. Мы здесь при чем? Вы там договорились о чем-то с Путиным? Ну да вы решайте эту проблему. У нас своя программа", — заявил политтехнолог.

Он также считает, что Украина не должна прекращать атаки в одностороннем порядке, если российская сторона не согласна на взаимные обязательства. Загородний подчеркнул, что позиция Киева по прекращению боевых действий остается неизменной.

"У нас позиция следующая была: остановка по линии разграничения или взаимное прекращение ударов по энергетике. На другую Украину идти не собирается", — подчеркнул эксперт.

Отдельно Загородний прокомментировал роль европейских стран в будущих переговорах. По его мнению, Европа должна понять, что Украина способна играть ведущую роль в защите европейской безопасности.

"Украина может представлять Европу, если европейцы наконец-то поймут, что Украина может представлять Европу", — подчеркнул политтехнолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам заключить так называемое "дизельное соглашение", по которому Киев мог бы удержаться от ударов по российской дизельной инфраструктуре в обмен на гарантии защиты украинской энергосистемы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UNB9mXLMfkw
Теги:

Новости

Все новости