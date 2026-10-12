"Мы здесь причем": Украине выдвинули жесткий ультииатум из-за переговоров Трампа и Путина



















Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер перенесли запланированную поездку в Москву. Американская сторона ожидает, поддержат ли Украина и европейские партнеры новое предложение по урегулированию войны. Политтехнолог и управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний убежден , что Киев не должен соглашаться на договоренности без учета собственных интересов.

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По информации Axios, Вашингтон стремится получить четкую позицию Украины и Европы по поводу возможного плана для российского диктатора Владимира Путина. В то же время, содержание предложения остается неизвестным, а новую дату визита американских посланников не определили.

Загородний отмечает, что Украина имеет собственные рычаги влияния на Кремль, в том числе удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим стратегическим объектам. Поэтому, по его мнению, Вашингтон не должен рассчитывать на уступки Киева только из-за переговоров с Москвой.

"У нас задача уничтожить Россию. Это их проблемы. Мы здесь при чем? Вы там договорились о чем-то с Путиным? Ну да вы решайте эту проблему. У нас своя программа", — заявил политтехнолог.

Он также считает, что Украина не должна прекращать атаки в одностороннем порядке, если российская сторона не согласна на взаимные обязательства. Загородний подчеркнул, что позиция Киева по прекращению боевых действий остается неизменной.

"У нас позиция следующая была: остановка по линии разграничения или взаимное прекращение ударов по энергетике. На другую Украину идти не собирается", — подчеркнул эксперт.

Отдельно Загородний прокомментировал роль европейских стран в будущих переговорах. По его мнению, Европа должна понять, что Украина способна играть ведущую роль в защите европейской безопасности.

"Украина может представлять Европу, если европейцы наконец-то поймут, что Украина может представлять Европу", — подчеркнул политтехнолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам заключить так называемое "дизельное соглашение", по которому Киев мог бы удержаться от ударов по российской дизельной инфраструктуре в обмен на гарантии защиты украинской энергосистемы.