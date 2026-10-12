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"Мы здесь к чему": США выдвинули жесткий ультиматум из-за претензий Трампа по НПЗ

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что Украина не должна соглашаться на одностороннее прекращение ударов по российской инфраструктуре, если Москва не берет на себя аналогичные обязательства

12 октября 2026, 17:10
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Клименко Елена








Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер перенесли запланированную поездку в Москву. Американская сторона ожидает, поддержат ли Украина и европейские партнеры новое предложение по урегулированию войны. Политтехнолог и управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний убежден , что Киев не должен соглашаться на договоренности без учета собственных интересов.

"Мы здесь к чему": США выдвинули жесткий ультиматум из-за претензий Трампа по НПЗ

Фото: из открытых источников

По информации Axios, Вашингтон стремится получить четкую позицию Украины и Европы по поводу возможного плана для российского диктатора Владимира Путина. В то же время, содержание предложения остается неизвестным, а новую дату визита американских посланников не определили.

Загородний отмечает, что Украина имеет собственные рычаги влияния на Кремль, в том числе удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим стратегическим объектам. Поэтому, по его мнению, Вашингтон не должен рассчитывать на уступки Киева только из-за переговоров с Москвой.

"У нас задача уничтожить Россию. Это их проблемы. Мы здесь при чем? Вы там договорились о чем-то с Путиным? Ну да вы решайте эту проблему. У нас своя программа", — заявил политтехнолог.

Он также считает, что Украина не должна прекращать атаки в одностороннем порядке, если российская сторона не согласна на взаимные обязательства. Загородний подчеркнул, что позиция Киева по прекращению боевых действий остается неизменной.

"У нас позиция следующая была: остановка по линии разграничения или взаимное прекращение ударов по энергетике. На другую Украину идти не собирается", — подчеркнул эксперт.

Отдельно Загородний прокомментировал роль европейских стран в будущих переговорах. По его мнению, Европа должна понять, что Украина способна играть ведущую роль в защите европейской безопасности.

"Украина может представлять Европу, если европейцы наконец-то поймут, что Украина может представлять Европу", — подчеркнул политтехнолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам заключить так называемое "дизельное соглашение", по которому Киев мог бы удержаться от ударов по российской дизельной инфраструктуре в обмен на гарантии защиты украинской энергосистемы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UNB9mXLMfkw
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