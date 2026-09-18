"Мы везде проигрываем": в ВСУ жестко ответили на ультиматум Трампа по атакам по России



















Остановка украинских дальнобойных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам может дать Москве время для восстановления ресурсов и подготовки новых атак. Именно поэтому отказ от таких операций без реальных гарантий безопасности создаст дополнительные риски для Украины. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, комментируя дискуссии вокруг ударов по российской территории.

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По словам Братчука, прекращение дальнобойных ударов создало бы для Украины дополнительные риски безопасности.

"Мы прекращаем, не дай Бог, эти удары. И что мы получаем в итоге? Продолжение российского ракетно-дронового террора, активизацию на фронте и возможность для россиян восстанавливаться, готовиться к новым, более активным действиям. То есть, мы везде проигрываем", — заявил он.

Братчук подчеркнул, что удары по территории РФ являются частью активной обороны Украины. По его словам, речь идет прежде всего об истощении экономических и военных возможностей противника.

"Наша активная оборона – это не только события на поле боя. Это и тот театр военных действий, который Украина развернула на территории Российской Федерации. Они бьют по гражданским, мы этого не делаем, но экономически это изнуряет Российскую Федерацию", — отметил Братчук.

Последние ушибы уже имеют ощутимые последствия. После атаки на Ярославский НПЗ предприятие остановило первичную переработку нефти из-за повреждения ключевого оборудования.

Братчук считает, что продолжение подобных операций сокращает ресурсную базу России для ведения войны.

"Наше оружие должно использоваться для нанесения соответствующих ударов по тем целям, которые запланированы структурами Сил обороны, потому что это создает в России условия, приводящие к тому, что его экономическое могущество и, самое главное, ресурсность становятся меньше", — подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия продолжает совершенствовать средства воздушного нападения, поэтому после реактивных беспилотников следующим серьезным вызовом для украинской ПВО могут стать относительно дешевые крылатые ракеты. Украине уже сейчас необходимо наращивать истребительную авиацию и развивать новые средства перехвата. Об этом заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.