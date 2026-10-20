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Мы полностью зависимы от этого: Украину предупредили о страшных последствиях нового давления Трампа

Политтехнолог указал на значение американской военной помощи, разведданных и Starlink для Украины

20 октября 2026, 17:00
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Клименко Елена








Политтехнолог и соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает , что администрация президента США Дональда Трампа может усиливать давление на Украину, пытаясь ускорить заключение мирных договоренностей. По его мнению, заявления американского руководства и дискуссии вокруг военной помощи свидетельствуют о том, что Киев может столкнуться с непростым выбором.

Мы полностью зависимы от этого: Украину предупредили о страшных последствиях нового давления Трампа

Фото: из открытых источников

Голобуцкий обратил внимание на сообщения о возможных задержках с передачей Украине ракет для систем Patriot, приобретенных европейскими странами. Он также отметил, что неопределенность сохраняется в отношении санкций против России. В то же время в данном фрагменте интервью эти сообщения не подтверждены документами, а их дальнейшее развитие остается неясным.

По словам политтехнолога, важными инструментами поддержки Украины есть не только вооружение, но и разведывательная информация и спутниковая связь Starlink. Он предостерегает от недооценки зависимости украинской армии от этих возможностей.

"На самом деле, и Starlink нам нужен, нет альтернативы", — заявил Голобуцкий, комментируя значение американской поддержки.

Политтехнолог также предполагает, что Вашингтон может спешить с продвижением мирных инициатив из-за внутриполитических обстоятельств в США.

Голобуцкий отмечает, что Киеву важно оценивать не только сами предложения по прекращению войны, но и последствия возможных договоренностей для обороноспособности страны. По его оценке, без четких гарантий безопасности и понимания дальнейшей поддержки, любой переговорный сценарий может создать дополнительные риски для Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского мог возрасти на фоне обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом. Однако этот прирост может быть временным и не свидетельствовать о постоянном усилении поддержки главы государства. Такую оценку озвучил политолог Виктор Бобиренко, анализируя новые социологические показатели.



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Источник: Трамп може посилити тиск на Україну: Голобуцький
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