"Мы опоздали на годы": в Раде сделали жесткое заявление о самом большом провале Украины в войне



















У Украины есть перспективные ракетные разработки, однако для усиления дальнобойных способностей необходимо ускорить их масштабирование. В то же время, создание собственной системы противоракетной обороны против баллистических целей остается сложной технологической задачей. Об этом заявил народный депутат, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

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По его словам, украинская программа баллистических ракет подверглась задержкам. В частности, он считает, что работу над Сапсаном нужно было активнее продвигать еще два года назад. В то же время, депутат подчеркнул, что разработка такого оружия требует времени, а имеющиеся наработки еще необходимо масштабировать.

Костенко также обратил внимание на перспективы других украинских ракетных проектов. Он упомянул разработки Fire Point, в том числе FP-7 и FP-9, однако отметил, что оценивать их реальные возможности следует учитывая результаты испытаний и практическое применение.

Отдельно депутат объяснил сложность создания противоракетной системы. Для перехвата баллистических целей недостаточно только ракеты: требуются современные радары, системы наведения и другие технологии, которые придется разрабатывать или получать благодаря сотрудничеству с партнерами.

По мнению Костенко, Украине следует сосредоточиться на развитии собственных ракетных способностей и наращивании производства перспективных образцов. Он подчеркнул, что скорые результаты в этой сфере нельзя гарантировать только политическими заявлениями.

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