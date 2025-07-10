Мы не делаем ничего, чтобы остановить Путина: в Австралии резко высказались об обстреле Киева

Австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан резко высказался по поводу очередного ракетного удара России по Киеву. Свое мнение он обнародовал в социальной сети Х (ранее Twitter), комментируя видео, на котором видно, как Киев окружают российские дроны-камикадзе и ракеты по разным направлениям.

Фото: из открытых источников

В своем сообщении Райан подчеркнул, что подобные нападения продолжаются из-за бездействия стран Запада. По его словам, как правительства, так и граждане Австралии, США, европейских государств и других стран не готовы предпринять решительные шаги по прекращению войны.

"Это происходит не просто так. Мы – Австралия, Америка, Европа – все те, кто может повлиять на ситуацию, – не хотим или боимся сделать то, что действительно нужно, чтобы остановить агрессию", – отметил он.

Отдельно генерал подчеркнул, что страны-партнеры избегают серьезных решений, потому что не желают "рисковать ни жизнями своих граждан, ни большими финансовыми или военными ресурсами", чтобы помочь Украине прямо сейчас.

"Это приводит к тому, что гибнут украинцы, а мы все в перспективе столкнемся с еще более агрессивными Путиным и Си Цзиньпином. Но уже позже – и по гораздо большей цене. И в этом наша вина. Нам должно быть стыдно", – эмоционально подытожил военный.

Напомним, этой ночью Киев в очередной раз оказался под массированной воздушной атакой. Российские дроны и ракеты нанесли удары по гражданской инфраструктуре столицы, нанеся масштабные пожары и ранения среди мирного населения.

Как уже писали "Комментарии", президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что Европейский Союз не может полагаться на других в вопросах защиты континента. Она подчеркнула, что угроза России остается высокой, а война в Украине продолжается, сообщает The Guardian.