Украинские Силы обороны уже несколько месяцев проводят в Донецкой области операцию под названием "Вивальди", подробности которой длительное время не разглашались. Ее главная задача – улучшение тактического положения украинских подразделений и выход на более выгодные для дальнейшей обороны рубежи. Об этом рассказал командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Белецкий. По его словам, операция продолжается в условиях информационной тишины, поэтому значительная часть ее деталей пока не может быть обнародована.

Фото: из открытых источников

Белецкий подчеркнул, что главной стратегической задачей Сил обороны в Донецкой и Луганской области остается сдерживание российских войск. В то же время, украинские подразделения пытаются улучшать свои позиции там, где для этого возникают возможности.

"Мы не воюем просто ради десятков или сотен километров. Мы воюем в первую очередь за выгодные рубежи обороны", — объяснил командир.

Именно с этой задачей, по его словам, напрямую связана операция "Вивальди".

"На эти выгодные рубежи обороны эта операция и должна вывести украинские войска", — отметил Белецкий.

Ранее командир сообщал о результатах первого этапа операции на севере Донецкой области. По его словам, украинские подразделения зачистили Новоселовку, Александровку, Яровую и районы вблизи Корового Яра, а также вернули контроль над Средним.

Институт изучения войны (ISW) также сообщал об украинских контратаках к северу от Лимана. По оценкам аналитиков, продвижение Сил обороны на этом участке могло быть больше, чем следовало из первых официальных сообщений. В то же время, точные масштабы операции и ее текущие результаты остаются ограниченными информационной тишиной.

Белецкий пока не раскрывает, какими могут быть следующие этапы Вивальди, но дал понять, что ожидает дальнейших положительных результатов.

"Украина может спокойно ждать хороших новостей", — заявил командир Третьего армейского корпуса.

Портал "Комментарии" уже писал, что принятый Конгрессом США санкционный законопроект имени Линдси Грэма может превратиться в один из самых серьезных экономических рычагов давления на Россию. В то же время, ключевым вопросом остается то, насколько активно президент США Дональд Трамп будет использовать предусмотренные документом возможности. Такое мнение высказал политтехнолог Александр Бабак.