Мотивация отсутствует: озвучено жесткое заявление о перемирии с Россией

Перемирие между Украиной и Россией в ближайшее время ожидать не стоит. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.

Фото: из открытых источников

"Давайте выходить из логики нашего врага. Что бы сейчас мотивировало Путина к перемирию? Его могла бы побудить лишь угроза того, что если он сейчас не пойдет на очень невыгодное для нас перемирие, то через полгода или год потерпит поражение, и тогда ситуация для него станет значительно хуже. Но ведь никто такой мотивации".

По словам эксперта, Запад сейчас занимает позицию уговоров, пытаясь склонить Путина к перемирию. Впрочем, этот подход, по его убеждению, лишь усиливает чувство уверенности российского лидера и не способствует реальному завершению войны.

"Когда две стороны стремятся к абсолютной победе и работают на взаимное уничтожение, они рано или поздно вынуждены искать компромиссный мир. Но когда одна сторона хочет уничтожить другую, а вторая только просит остановиться, то какая мотивация у первой отступать? В такой ситуации агрессор будет наступать, пока будет иметь силы", — отметил ветеран.

Дикий подчеркнул, что Путин хорошо осознает — он может остановиться в любой момент и вернуться к переговорам на условиях, которые предлагает Запад. Именно поэтому он не испытывает никаких рисков, откладывая мирные инициативы.

"Путин может двигаться вперед столько, сколько позволяет его армия. А когда силы иссякнут, у него всегда будет возможность вернуться к переговорам. Мероприятие его за это еще и поблагодарит, ослабит санкции. Так где же мотивация останавливаться? Наоборот — такая политика только подталкивает Россию продолжать войну", — подытожил Дикий.

