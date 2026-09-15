Москва втягивает Минск глубже в войну: в США раскрыли новые факты

Россия продолжает использовать возможности белорусского оборонно-промышленного комплекса для обеспечения своих военных потребностей. По данным Института изучения войны (ISW), Москва все активнее интегрирует предприятия Беларуси в собственную военно-промышленную базу на фоне продолжающейся войны против Украины.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Как сообщает белорусская оппозиционная организация BELPOL, 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах готовится к производству отдельных компонентов для штурмовиков Су-25. Предприятие, согласно опубликованным данным, уже получило новые производственные мощности общей площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Завод специализируется на ремонте и изготовлении деталей для военной авиации. Среди самолетов, с которыми связано его производство, — Су-25, Су-27, Су-30 и МиГ-29.

О возможной локализации производства Су-25 в Беларуси для российских военных Александр Лукашенко говорил еще в феврале 2023 года. Теперь сообщения о расширении возможностей белорусского предприятия указывают на то, что Минск продолжает двигаться в направлении более тесного взаимодействия с российским оборонным сектором.

Для Москвы использование белорусских производственных мощностей позволяет расширять доступную промышленную базу и компенсировать нагрузку на собственные предприятия. Особенно важным это становится в условиях затяжной войны и необходимости поддерживать выпуск и ремонт военной техники.

В ISW рассматривают происходящее как очередной шаг по углублению интеграции оборонных предприятий двух стран. Таким образом, Беларусь остается не только политическим и военным союзником России, но и все активнее вовлекается в обеспечение ее военных потребностей.

Расширение производства на 558-м заводе может стать еще одним свидетельством того, что Кремль рассчитывает на долгосрочное использование ресурсов белорусского ВПК для продолжения войны против Украины.

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