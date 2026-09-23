Москва объявила об окружении: в США ответили, действительно ли Украина в шаге от потери еще одного города

Российское Министерство обороны заявило об окружении Доброполья в Донецкой области, однако американский Институт изучения войны (ISW) не обнаружил подтверждений этой информации.

Российские войска. Фото: из открытых источников

22 сентября российское военное ведомство сообщило, что подразделения Центральной группировки войск якобы окружили Доброполье и продвигаются в направлении Александровки, расположенной северо-западнее города.

При этом российское Минобороны не опубликовало карту или другие материалы, которые могли бы подтвердить заявленное окружение.

ISW также отмечает, что не наблюдает признаков, которые свидетельствовали бы о фактическом окружении Доброполья. Более того, российское заявление расходится с последними сообщениями украинской стороны о ситуации на этом участке фронта.

Начальник штаба одного из украинских подразделений артиллерийской разведки 22 сентября заявил, что российские войска не добились существенного продвижения в направлении Доброполья.

По его словам, российское командование регулярно переносит ранее установленные сроки выполнения задач из-за значительных потерь личного состава и несоответствия между планами и реальной ситуацией на поле боя.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец ранее, 20 сентября, также сообщал, что украинские силы сохраняют позиции южнее и северо-восточнее Доброполья.

В ISW рассматривают заявление российского Минобороны как часть более широкой информационной кампании Кремля. По оценке института, российская сторона регулярно распространяет сообщения об окружении украинских подразделений на различных участках фронта, стремясь создать впечатление обрушения украинской обороны.

При этом утверждения об окружении Доброполья пока остаются неподтвержденными.

Ситуация вокруг города остается важной для обеих сторон, однако доступные на момент анализа данные не позволяют говорить о подтвержденном полном окружении населенного пункта российскими войсками.

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