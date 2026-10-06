Москва нашла новый повод обвинить НАТО: в Госдуме сделали настораживающее заявление

Российские власти используют сообщения об усилении обороны Эстонии для продвижения тезиса о якобы нарастающей "эскалации" со стороны НАТО. К такому выводу пришел Институт изучения войны (ISW), проанализировав заявления российских чиновников.

Госдума РФ. Фото: из открытых источников

Ранее Financial Times сообщила, что Эстония перебросила элитное подразделение из Тапа в Йыхви – примерно в 50 километрах от российской границы. Кроме того, в Нарве строится новый военный объект, рассчитанный примерно на 1 тыс. военнослужащих. Эти меры рассматриваются Таллином как подготовка к возможным сценариям российской агрессии.

Эстонские военные и представители разведки при этом оценивают вероятность полномасштабной войны России с НАТО в ближайшие два года как ограниченную. Вместе с тем в Таллине считают период с 2027 по 2030 год особенно важным для укрепления обороны стран Балтии.

Российские депутаты отреагировали на публикацию FT практически сразу. Представитель "Единой России" Александр Асafов заявил, что размещение эстонских подразделений демонстрирует якобы ведущую роль стран Балтии в "эскалации" конфликта с Москвой.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, назвал размещение эстонских и финских военных у российской границы "провокацией" и заявил, что Москва предпримет ответные меры.

В ISW считают подобную риторику частью российской когнитивной войны. Ее задача, по оценке аналитиков, — представить усиление обороны европейских стран как агрессивные действия НАТО, одновременно игнорируя причину этих мер: российскую войну против Украины и неоднократные угрозы в адрес европейских государств.

Аналитики отмечают, что российское давление на Европу не ограничивается военными действиями. Москва сочетает информационные кампании с другими формами гибридной активности, стремясь влиять на восприятие угроз и решения европейских стран.

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