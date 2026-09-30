Москва готовит рекордные расходы на войну: в Украине рассказали, что это означает

Россия продолжает наращивать военный ресурс. Владимир Путин в четвертый раз с начала 2026 года увеличил штатную численность российских вооруженных сил. Согласно опубликованному указу, общий штат теперь составляет 2 441 630 человек, из которых 1 550 500 приходится на военнослужащих.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Таким образом, после очередного изменения штат увеличился еще примерно на 15,5 тыс. человек. Предыдущие повышения численности российской армии происходили в марте, июне и июле. Всего за четыре увеличения 2026 года в штат было добавлено около 52,5 тыс. человек.

Одновременно Москва планирует существенно увеличить расходы на оборону. По данным бюджетных документов, на 2027 год Россия намерена направить на военные нужды около 17,1 трлн рублей – более $202 млрд. Эта сумма примерно на 27% выше первоначально предусмотренных расходов на 2026 год и примерно на 32% превышает показатель текущего года, приведенный Центром противодействия дезинформации.

В ЦПД считают, что сочетание увеличения армии и военных расходов свидетельствует о подготовке Москвы к длительному противостоянию. Центр также связывает эти решения с заявленной Кремлем политикой продолжения войны.

При этом формулировки о том, что Россия якобы готовится именно к расширению агрессии, являются оценкой украинского Центра противодействия дезинформации. Сами цифры отражают конкретные решения по численности вооруженных сил и параметры российского бюджетного планирования.

Рост военных расходов происходит на фоне увеличения нагрузки на российский бюджет. По данным публикаций на основе бюджетных документов, в ближайшие три года Москва планирует направить на оборону около 50 трлн рублей.

Таким образом, Москва одновременно увеличивает штат армии и объем ресурсов, которые планирует направлять на военный сектор. Эти изменения станут одним из ключевых показателей того, насколько долго российское руководство рассчитывает сохранять нынешний масштаб военных расходов.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночная атака на Киевщину обернулась трагедией: из-под завалов достали ребенка, еще один погиб.



