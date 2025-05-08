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Москва беззащитна: перед парадом на 9 мая у Путина не осталось ПВО

У Украины есть шанс нанести удар по России в символически важный для Путина день

сегодня, 15:50
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Клименко Елена

9 мая – важная дата для России, когда отмечается День победы. В этот день в Москве планируется масштабный военный парад, на котором присутствуют высокопоставленные должностные лица и иностранные лидеры. Учитывая значимость этого события для Кремля, военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина может использовать этот момент для нанесения ударов по территории России.

Москва беззащитна: перед парадом на 9 мая у Путина не осталось ПВО

Фото: скриншот

По словам Жданова, основной целью таких ударов является демонстрация способности ВСУ добиваться стратегических целей на территории противника. Он отмечает, что даже если прямые удары по Москве маловероятны из-за отсутствия соответствующих ракетных комплексов, возможно применение беспилотников для поражения военных объектов в приграничных регионах России.

Жданов подчеркивает, что Украина придерживается принципов международного гуманитарного права и не наносит удары по гражданским объектам. Поэтому удары должны быть направлены исключительно на военные цели, такие как склад боеприпасов, командные пункты или другие стратегические объекты, способствующие ведению агрессивной войны против Украины.

В то же время, стоит отметить, что 7 мая Россия заявила о сбитии 447 дронов и ракет, что свидетельствует о высоком уровне угрозы со стороны украинских беспилотников. Однако, по мнению Жданова, российские системы ПВО, в частности, С-400, имеют ограниченную эффективность против баллистических ракет, что может осложнить их перехват.

Таким образом, 9 мая может стать важным моментом для Украины, чтобы продемонстрировать свою способность наносить удары по территории России, при этом соблюдая принципы международного гуманитарного права и пытаясь минимизировать риск для гражданского населения.

Портал "Комментарии" писал, что российский правитель Владимир Путин, по данным российских источников, поручил Минобороны РФ разработать список целей в Киеве для возможного удара ракетой типа "Орешник". Однако такое намерение вызывает большие сомнения у военных экспертов.



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Источник: https://glavred.net/world/putin-ostalsya-bez-pvo-nakanune-parada-moskva-pochti-neprikryta-zhdanov-10662869.html
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