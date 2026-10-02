Московское метро теперь в опасности: что изменится после атак РФ на мосты Киева

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Кречмаровская Наталия
На пятом году войны Россия ударила по Южному мосту в Киеве. В сети интернет начала распространяться информация, что якобы были тайные договоренности не обстреливать определенные объекты.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал такую информацию и рассказал, что изменится после ударов по мосту в Киеве.
По его словам, утверждать, что были определенные договоренности, нельзя. При этом подтвердил, что больше года не было ударов по Керченскому мосту. Он предположил, что такая договоренность была, однако, она могла быть связана не с мостами в Украине.
К примеру, он указал, что после приезда Абрамовича перестали бить по Приморску, хотя там еженедельно грузится более 10 танкеров.
При этом подчеркнул, что, прежде чем утверждать, нужно провести расследование.
Что касается изменений, которые принесут удары РФ по мосту в Киеве, то Свитан "передал привет Московскому метрополитену". Конечно, подчеркнул, по метро бить никто не будет с целью его разрушения, однако есть определенные слабые места, на которые уже не будут обращать внимания.
Свитан пояснил, что один из ударов по Южному мосту планировался как раз по воздуховоду метро. Попадание в этот объект привело бы, по словам эксперта, к большому количеству жертв.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин на самом деле хочет сделать с Киевом.