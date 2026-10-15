Утром четверга, 15 октября, российские беспилотники атаковали Киев. Во время воздушной тревоги в столице прогремели мощные взрывы, а силы противовоздушной обороны работали по воздушным целям. Русские дроны двигались в направлении разных районов города, в том числе центральной части.

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Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 08:24. Столица почти два часа была под угрозой атаки реактивных беспилотников. Первые взрывы прогремели примерно в 08:40. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. Около 10:00 в городе снова было громко.

Воздушные силы предупреждали о группе реактивных БПЛА над Киевом. По информации военных, беспилотники двигались в направлении центра столицы, Борщаговки, Лесного массива, Жулян, Труханового острова, Выдубичей, Дарницы, Позняков и района Дарницкого моста. Из-за угрозы атаки жителям города необходимо находиться в безопасных местах до отбоя тревоги.

В Киевской городской военной администрации сообщили о падении обломков в Печерском районе Киева. По предварительным данным, они рухнули на открытой территории жилого дома.

"Информация о пострадавших и повреждении уточняется", — сообщили в КМВА.

Российская атака на столицу стала частью более широкого воздушного удара по Украине. По данным, первоначально угроза беспилотников существовала для Ровенской и Волынской областей. Затем там объявили отбой тревоги, тогда как воздушная опасность сосредоточилась над Киевом и Киевской областью.

Портал "Комментарии" уже писал , что российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин предупреждает о рисках американской политики в отношении Москвы. По его мнению, попытки администрации Дональда Трампа вернуть Россию к переговорам посредством экономических договоренностей могут усилить позиции Владимира Путина, не обеспечив реальных уступок с его стороны.