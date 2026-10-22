Моди сделал заявление об Украине после переговоров с Туском: какую позицию заняла Индия

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности поддерживать усилия, направленные на установление мира в Украине. Об этом он сообщил в Нью-Дели по итогам встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском, во время которой стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

"Мы помним о том, что происходит в Украине. Мы будем поддерживать все усилия, направленные на достижение мира", — подчеркнул Моди на совместном брифинге.

При этом индийский лидер не уточнил, какие именно инициативы может поддержать Нью-Дели и предполагает ли такая позиция конкретные дипломатические шаги.

Отдельное внимание участники встречи уделили развитию стратегического партнерства Индии и Польши. По словам Моди, оно открывает дополнительные возможности для сотрудничества двух стран. Основу для углубления отношений заложили во время его визита в Варшаву в августе 2024 года.

Индийский премьер также отметил перспективы торговых отношений с Европейским союзом. Одним из важных направлений остается соглашение о свободной торговле между Индией и ЕС, вступление которого в силу, согласно озвученным планам, ожидается в 2027 году.

Дональд Туск, в свою очередь, поблагодарил Индию за помощь польской стороне в вопросе поддержки индийских студентов, находившихся в Украине после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Глава польского правительства подчеркнул важность совместных усилий ради безопасности и самостоятельности государств.

"Мы будем работать вместе, чтобы Индия, Польша и Европа были безопасны и максимально независимы от государств, которые доминируют в этих сферах", — заявил Туск.

Таким образом, встреча в Нью-Дели стала площадкой не только для обсуждения экономических связей, но и для заявления политических приоритетов. Однако обещание поддерживать мирные усилия пока не сопровождается конкретными предложениями о том, каким образом Индия намерена содействовать завершению войны в Украине.

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