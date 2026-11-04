Мобилизация в Украине под угрозой: в США раскрыли, как Россия использует конфликт под Киевом

Россия использует инцидент в Киевской области для усиления общественного напряжения вокруг мобилизации в Украине. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), изучив информационную кампанию российских властей и пропагандистских ресурсов.

Скандал в Петропавловской Борщаговке. Фото: из открытых источников

Речь идет о столкновении между протестующими и военнослужащими Национальной гвардии, которое произошло 2 ноября возле здания в Петропавловской Борщаговке. Поводом стали распространенные в сети видеозаписи с обвинениями в незаконном удержании людей.

В Нацгвардии объяснили, что арендуют это помещение для временного размещения мобилизованных военнослужащих. По информации ведомства, на месте находились четверо человек, которым оказывали медицинскую помощь после задержания за самовольное оставление части. Полиция Киевской области также опровергла информацию о незаконном удержании гражданских лиц.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов 3 ноября сообщил, что правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Он признал наличие напряженности в украинском обществе из-за мобилизационной политики и допустил участие провокаторов.

По его словам, правоохранители задержали женщину, которая представлялась медиком. Она приобрела автомобиль скорой помощи, предварительно осматривала место происшествия и переписывалась с Telegram-каналами, распространявшими информацию о конфликте.

Тем временем российские официальные лица и пропагандисты назвали здание "пыточной" и начали распространять неподтвержденные обвинения в пытках, вымогательстве и убийствах.

В ISW считают, что Кремль намеренно использует недостаток проверенной информации, чтобы усилить недоверие украинцев к государственным институтам и спровоцировать внутренний раскол.

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