Мирный план США точно развяжет руки Путину: озвучено тревожное заявление об опасности для Украины



















Предложенное мирное соглашение между Украиной и Россией может не обеспечить завершение войны, а открыть для Москвы новые экономические перспективы. Политический эксперт Борислав Береза обратил внимание на риск инициативы, о которой написало издание The Washington Post. По его мнению, западные партнеры стремятся объединить прекращение боевых действий с возобновлением экономического сотрудничества с Россией, однако такой подход может не отвечать реальным намерениям Владимира Путина.

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По информации, которую приводит Береза, проект состоит из четырех основных пунктов: восстановления Украины, западных гарантий безопасности, экономического сближения России, Украины и Европы, а также прекращения огня на линии фронта. В то же время неизвестно, согласятся ли обе стороны на предложенные условия.

Эксперт опасается, что ради достижения договоренностей от Киева могут потребовать территориальные уступки, тогда как Москва получит возможность возобновить экономические связи с Западом и добиваться ослабления санкций.

"Недостаточно просто завершить войну с Украиной. Надо заключить еще с Европой экономическое соглашение и договоренность о безопасности", — так передает Борислав Береза суть американской инициативы.

По его мнению, подобный подход предполагает не только прекращение боевых действий, но и формирование новой системы отношений с Россией. Однако экономические выгоды для Кремля сами по себе не гарантируют, что Москва откажется от дальнейшей агрессии.

Сомнения вызывают и гарантии безопасности, которые должны получить украинцы. Если западные партнеры не определят четкие обязательства и конкретный алгоритм действий в случае нового российского нападения, такие гарантии могут остаться формальными обещаниями. Поэтому важно, чтобы предстоящее соглашение предусматривало не только политические заявления, но и действенные инструменты сдерживания России.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал звонка от президента США Дональда Трампа перед оглашением энергетического перемирия между Украиной и Россией. О договоренности украинский лидер узнал из социальной сети Truth Social. Об этом он рассказал в интервью американскому радио NPR.