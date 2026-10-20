Мирный план Гончаренко для окончания войны в Украине: какие условия

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Slava Kot
Народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о возможной трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином в Китае, однако без президента Украины Владимира Зеленского. Депутат озвучил свою мирную идею и шаги к концу войны.
Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко прокомментировал заявление Трампа, который сказал, что не прочь обсудить войну России против Украины с Путиным и Си, без украинского президента. По мнению нардепа, Украине следует сохранять хладнокровие и сосредоточиться на практических шагах к прекращению войны, а не на публичных спорах.
Первым этапом своей инициативы депутат называет возможное перемирие в Черном море, предлагаемое Турцией. Депутат считает, что Киеву следует согласиться на такую инициативу, а затем переходить к следующим договоренностям, несмотря на то, что именно Москва не идет на соглашение о перемирии на Черном море.
Отметим, что в начале октября Гончаренко был исключен из фракции "Европейская солидарность". Причиной стали разногласия по поводу переговоров с Россией и путей завершения войны. Депутат выступал за поиск договоренностей с Москвой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гончаренко впервые отреагировал на исключение из фракции "ЕС".