Мирный план Гончаренко для окончания войны в Украине: какие условия

Народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о возможной трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином в Китае, однако без президента Украины Владимира Зеленского. Депутат озвучил свою мирную идею и шаги к концу войны.

Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко прокомментировал заявление Трампа, который сказал, что не прочь обсудить войну России против Украины с Путиным и Си, без украинского президента. По мнению нардепа, Украине следует сохранять хладнокровие и сосредоточиться на практических шагах к прекращению войны, а не на публичных спорах.

"Сейчас будет очень много разговоров, много новостей. Самое главное для Украины сейчас — сохранять холодную голову. И стремиться к миру. Не становиться в позу. Не воевать в эфирах. А работать", — заявил Гончаренко.

Первым этапом своей инициативы депутат называет возможное перемирие в Черном море, предлагаемое Турцией. Депутат считает, что Киеву следует согласиться на такую инициативу, а затем переходить к следующим договоренностям, несмотря на то, что именно Москва не идет на соглашение о перемирии на Черном море.

"Согласились и сразу повышаем ставки. Следующий шаг: остановка ударов по Новороссийску в обмен на остановку ударов по Одессе. Потом еще один шаг. И еще один… Шаг за шагом мы придем к миру", — добавил Гончаренко.

Отметим, что в начале октября Гончаренко был исключен из фракции "Европейская солидарность". Причиной стали разногласия по поводу переговоров с Россией и путей завершения войны. Депутат выступал за поиск договоренностей с Москвой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гончаренко впервые отреагировал на исключение из фракции "ЕС".