logo

BTC/USD

81385

ETH/USD

2379.56

USD/UAH

45

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мирный план Гончаренко для окончания войны в Украине: какие условия
commentss НОВОСТИ Все новости

Мирный план Гончаренко для окончания войны в Украине: какие условия

Алексей Гончаренко предложил поэтапное прекращение войны в Украине: от перемирия в Черном море до взаимной остановки ударов по Новороссийску и Одессе.

20 октября 2026, 11:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о возможной трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином в Китае, однако без президента Украины Владимира Зеленского. Депутат озвучил свою мирную идею и шаги к концу войны.

Мирный план Гончаренко для окончания войны в Украине: какие условия

Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко прокомментировал заявление Трампа, который сказал, что не прочь обсудить войну России против Украины с Путиным и Си, без украинского президента. По мнению нардепа, Украине следует сохранять хладнокровие и сосредоточиться на практических шагах к прекращению войны, а не на публичных спорах.

"Сейчас будет очень много разговоров, много новостей. Самое главное для Украины сейчас — сохранять холодную голову. И стремиться к миру. Не становиться в позу. Не воевать в эфирах. А работать", — заявил Гончаренко.

Первым этапом своей инициативы депутат называет возможное перемирие в Черном море, предлагаемое Турцией. Депутат считает, что Киеву следует согласиться на такую инициативу, а затем переходить к следующим договоренностям, несмотря на то, что именно Москва не идет на соглашение о перемирии на Черном море.

"Согласились и сразу повышаем ставки. Следующий шаг: остановка ударов по Новороссийску в обмен на остановку ударов по Одессе. Потом еще один шаг. И еще один… Шаг за шагом мы придем к миру", — добавил Гончаренко.

Отметим, что в начале октября Гончаренко был исключен из фракции "Европейская солидарность". Причиной стали разногласия по поводу переговоров с Россией и путей завершения войны. Депутат выступал за поиск договоренностей с Москвой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гончаренко впервые отреагировал на исключение из фракции "ЕС".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/57529
Теги:

Новости

Все новости