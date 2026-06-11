Мирного соглашения будет недостаточно: на Западе ошеломили сценарием завершения войны в Украине

Для установления продолжительного мира в Украине одного общего мирного договора будет недостаточно. Завершение войны потребует целого ряда взаимосвязанных соглашений между Украиной, Россией, Европейским Союзом, НАТО и Соединенными Штатами. Об этом в своей колонке на сайте Responsible Statecraft пишет бывший британский дипломат и эксперт Квинсийского института Иан Прауд.

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По мнению автора, дискуссии на Западе по поводу завершения войны часто упрощают ситуацию, создавая впечатление, что Россия может просто прекратить боевые действия без переговоров. В качестве примера он приводит слова бывшего американского дипломата Дэна Фрида, отмечавшего, что "если Россия хочет завершить войну, то может просто ее завершить". Прауд подчеркивает, что такой подход игнорирует политические реалии и продолжает конфликт.

Дипломат также критикует недавнее заявление лидеров Германии, Франции и Великобритании по отношению к Украине, которое предусматривает заморозку около 300 млрд долларов российских активов до завершения войны и выплаты компенсаций Украине. По его оценке Москва вряд ли согласится на такие условия.

Автор отмечает, что в последнее время в Европе все чаще обсуждается возможность переговоров с Россией. Сигналы поступали от президента Финляндии Александра Стубба, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. В то же время, по словам Прауда, европейские лидеры в большинстве своем обсуждают саму возможность переговоров, а не конкретные их детали.

"Для Украины длительный мир потребует нескольких взаимосвязанных соглашений, каждое из которых будет невероятно сложно согласовать", – отмечает автор.

По его словам, первым должно стать двустороннее мирное соглашение между Украиной и Россией с участием США и партнеров, которое будет охватывать вопросы территорий, будущее отдельных районов Донбасса, численность украинской армии, возвращение детей и защиту языковых прав меньшинств.

Прауд также подчеркивает важность интеграции Украины в ЕС, отмечая, что полное членство до 2027 года маловероятно, поэтому обсуждается вариант ассоциированного членства. Кроме того, он считает необходимым заключение отдельного соглашения между Россией и Европой о будущих отношениях и постепенном ослаблении санкций после войны.

Еще одним ключевым моментом является договоренность внутри НАТО.

"Мирное урегулирование для Украины станет возможным только тогда, когда ее будущие стремления к членству в НАТО будут окончательно сняты с повестки дня", – подчеркивает Прауд.

В завершение дипломат призывает Запад перейти от многочисленных политических встреч к масштабному переговорному процессу с участием Украины, России, США и европейских государств.

"Разговоры о едином 'мирном соглашении' для Украины – это ленивое упрощение", – заключает автор.

"Комментарии" уже писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц в своем выступлении в Бундестаге 11 июня высказал мнение, что Украина в перспективе может стать полноценным членом Европейского Союза.