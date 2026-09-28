Мир приблизился к решающему моменту: что готовит Путин на зиму

Россия может попытаться превратить предстоящую зиму в один из ключевых этапов войны против Украины. Такое мнение высказал профессор стратегических исследований Университета Флориды и старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Эндрю Михта в эфире "Эспрессо".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам эксперта, Москва продолжает развивать средства поражения и одновременно сохраняет значительный мобилизационный потенциал. Особое внимание Михта обратил на развитие российских беспилотников.

Он отметил, что Россия совершенствует ударные дроны, в частности устанавливая на них турбореактивные двигатели. Это позволяет увеличивать скорость и дальность полета аппаратов, создавая дополнительные сложности для украинской противовоздушной обороны.

На этом фоне, считает Михта, зимний период может стать для России важным испытанием и одновременно возможностью усилить давление на Украину.

Эксперт также оценил международную составляющую войны. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа сейчас сосредоточена сразу на нескольких внешнеполитических задачах. Среди них – завершение войны с Ираном без впечатления о поражении США и недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Параллельно Вашингтон пытается добиться продвижения переговорного процесса по Украине. В этом контексте Михта упомянул дипломатические контакты, связанные со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, которые ранее посещали Киев и Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский, по оценке эксперта, тем временем стремится до наступления зимы заручиться максимально широкой международной поддержкой.

Михта считает, что нынешнее развитие событий повышает цену дипломатических решений. В ближайшие месяцы, по его словам, может стать понятнее, какие возможности сохраняет Россия, насколько далеко готова идти администрация Трампа и какую роль Китай способен сыграть в возможном посредничестве.

При этом оценка Михты является экспертным прогнозом, а не подтверждением того, что Кремль уже принял решение о проведении конкретной зимней кампании.

Развитие ситуации будет зависеть сразу от нескольких факторов — темпов российского пополнения армии, эффективности украинской обороны, поставок западного вооружения и дипломатических переговоров.

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