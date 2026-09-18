Мир откладывается: на Западе назвали период, когда Путин будет готов начать реальные переговоры

Переговоры о прекращении войны между Украиной и Россией могут не привести к быстрому результату, а предстоящая зима способна стать для Украины очередным серьезным испытанием. Такой сценарий ранее рассматривался The Economist со ссылкой на источники, знакомые с ходом дипломатических контактов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным публикаций, Киев и Вашингтон обсуждали варианты поэтапного прекращения боевых действий. Один из рассматривавшихся вариантов предполагал сначала ограничение боевых действий в определенной зоне вдоль линии фронта, после чего стороны могли бы перейти к более широкому соглашению. При этом конкретный план не был публично подтвержден всеми участниками переговоров.

Одновременно Киев готовится к возможному возобновлению трехсторонних переговоров с участием США и России. Украинская сторона заявляла, что новый раунд контактов может состояться в октябре. Последние сигналы из Киева указывают на подготовку к возобновлению дипломатического процесса.

Однако в материалах The Economist приводилась оценка украинского источника, согласно которой Москва может не предпринимать серьезных шагов как минимум до осени, а в более затяжном сценарии — продолжить выжидательную стратегию до весны. В публикации предполагалось, что одним из инструментов давления могут стать зимние удары по украинской энергетической инфраструктуре.

На этом фоне проблема зимы выходит далеко за пределы военной ситуации. Удары по энергетическим объектам могут одновременно усиливать нагрузку на коммунальную инфраструктуру, бизнес и население.

При этом дипломатический процесс продолжается. США пытаются вернуть стороны к переговорам, Киев заявляет о готовности обсуждать варианты прекращения огня, а Москва также допускает возобновление контактов. Однако принципиальные разногласия между сторонами сохраняются.

Поэтому утверждение о том, что мир обязательно наступит лишь весной, остается прогнозом, а не установленным фактом. Текущая ситуация показывает другое: новый переговорный раунд возможен уже осенью, но его результат и сроки прекращения войны пока остаются неопределенными.

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