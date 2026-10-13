США и Европа готовят мирное соглашение – такая информация распространяется в новостных пабликах. Однако позиции России и Украины по отношению к Донбассу непоколебимы. Есть ли вообще шанс по состоянию на осень 2026 года завершить войну дипломатически, а не на поле боя путем капитуляции одной из сторон — ответил искусственный интеллект.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что переговорный путь не следует отвергать. Проблема в том, что Украина и Россия по-разному понимают цену мира.

Для Киева уход из Донбасса означал бы не только территориальные потери, но риск нового российского наступления. Для Кремля отказ от претензий на украинские земли стал бы отступлением от целей войны.

По мнению чат-бота, США пытаются дополнить мирные предложения гарантиями безопасности, экономическими договоренностями и помощью в восстановлении Украины. Однако подготовка плана еще не означает, что Москва согласится на компромисс.

ChatGPT допускает замораживание фронта как промежуточный вариант, но предостерегает: без действенных гарантий Россия может использовать паузу для подготовки нового нападения. Следовательно, устойчивый мир требует не односторонних уступок Украины, а взаимных решений и контроля за исполнением договоренностей.

Чат-бот Grok настроен гораздо более пессимистично. По его оценке, главное препятствие — требование Кремля передать остальную часть Донбасса, которую контролирует Украина, тогда как Киев отказывается отдавать дополнительные территории и допускает максимум замораживания боевых действий на нынешней линии фронта.

Модель ИИ считает, что гарантии безопасности, средства на восстановление и экономические стимулы для Москвы не помогут, пока стороны не изменят своих принципиальных позиций. Без существенного изменения позиции одной из сторон (а это почти наверняка будет означать капитуляцию интересов) сделка выглядит маловероятной, заключает Grok.

По его мнению, осенью 2026 года дипломатия больше напоминает сопровождение войны, чем реальный путь к ее завершению. Потому боевые действия могут продолжаться еще долго.

Чат-бот DeepSeek также считает полноценное мирное соглашение маловероятным, хотя и не исключает дипломатического прогресса. Отмечает, что Кремль нуждается в результате, который можно представить российскому обществу как победу, в то время как Украина исключает передачу территорий, но допускает замораживание конфликта по линии фронта.

В то же время, DeepSeek указывает на наличие дипломатического процесса. По его ответу спецпосланцы Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер проводили встречи в Москве и Киеве, а обновленные версии мирного плана уже обсуждались. Также чат-бот упоминает о подготовке трехсторонних переговоров и названном Владимиром Зеленским окно возможностей – с декабря 2026 года до конца лета 2027-го.

Однако, по оценке DeepSeek, до конца осени прорыв ожидать не следует. Более реалистичным промежуточным результатом он называет частичное энергетическое перемирие или взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам. Полноценное урегулирование вопроса Донбасса, по его мнению, потребует гораздо больше времени.

Все три чат-бота сходятся в главном: Донбасс остается главным препятствием для мира, а полноценное соглашение в ближайшее время не гарантировано. В то же время ChatGPT оставляет больше пространства для компромисса при надежных гарантиях безопасности. Grok считает дипломатический сценарий крайне маловероятным без существенного изменения позиций сторон, а DeepSeek допускает промежуточные договоренности по энергетике и переносу полноценного урегулирования на более поздний срок.

Следовательно, дипломатический путь не закрыт, но сам факт подготовки мирного плана еще не означает завершения войны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, каких уступок Трамп требует от Украины.



