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«Мир близко» больше не работает: журналист раскрыл страшную опасность стратегии Трампа в отношении Украины

Журналист Виталий Портников объяснил, почему постоянные разговоры Трампа о мире не означают готовность Кремля завершить войну

25 сентября 2026, 08:00
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Клименко Елена








Постоянные заявления Дональда Трампа о близком завершении войны и его готовности поддерживать прямой диалог с Владимиром Путиным еще не означают, что Москва готова отказаться от своих целей. Журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает , что стратегию американского президента необходимо рассматривать через призму его собственных политических задач.

«Мир близко» больше не работает: журналист раскрыл страшную опасность стратегии Трампа в отношении Украины

Фото: из открытых источников

Одним из ключевых сигналов стала готовность Вашингтона видеть Путина среди участников предстоящего саммита G20. По мнению Портникова, это укладывается в общий подход Трампа, делающего ставку на переговоры даже с теми, кто не демонстрирует готовность к компромиссу. Обозреватель обращает внимание: Трамп говорит о мире уже долго, однако ситуация принципиально не изменилась.

"Я не понимаю, чем заявления Трампа сентября 2026 года отличаются от заявлений, условно говоря, с января-февраля 2025 года. Возможно, просто за эти полтора года Дональд Трамп должен стать большим реалистом, но заявления Трампа и его истинное отношение к ситуации могут значительно отличаться", — подчеркнул эксперт.

При этом Портников указывает на внутриполитический фактор. По его словам, промежуточные выборы в США чрезвычайно важны для президента, а значит, американская администрация может оценивать внешнеполитические решения также из-за их влияния на внутреннюю политику. Именно поэтому, по мнению обозревателя, ставка Трампа на переговоры имеет свою логику. Президент США пытается сохранять канал общения с Кремлем и демонстрировать избирателям, что ищет способ завершить войну.

В то же время, проблема заключается в том, что Москва может воспринимать дипломатические контакты совсем иначе. Портников отмечает, что сами переговоры без изменения реальных условий не гарантируют уступок Кремлю.

"Эта концепция не выдерживает проверки жизнью. Когда проходят встречи с людьми, которых ты, в принципе, должен игнорировать, никаких реальных результатов ты не достигаешь", — утверждает обозреватель.

Портников также призывает не воспринимать дипломатические сигналы как подтверждение конфигурации стратегических целей Рф. По его мнению, Кремль может вести переговоры параллельно с продолжающимся военным давлением.

"У Путина есть стратегия украинского уничтожения. Стратегия, не тактика, которую он последовательно претворяет в жизнь, не колеблясь ни на минуту и не останавливаясь ни на минуту", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Зеленскому прямым текстом раскрыли его величайшую катастрофу.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oVtNiCame44
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