Минобороны РФ заявило о поражении десятков гражданских заводов и складов в Украине

Российское военное руководство обнародовало очередной масштабный отчет о ночной воздушной атаке на украинские регионы, традиционно назвав все гражданские и коммерческие объекты заводами ВПК. В распространенном заявлении утверждается, что захватчики применили комплексный удар по высокоточному оружию наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.

Иллюстративное фото

Агрессор уверяет, что якобы сумел парализовать работу большого количества промышленных предприятий в пяти областях Украины.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетическому и военно-промышленному комплексу, объектам портовой инфраструктуры Украины, — объявили представители Министерства обороны РФ, детализируя географию налета на Киев, Днепропетровщину, Полтавщину, Виннич. Очерчивая результаты обстрелов в столичном регионе, спикеры оккупантов добавили: — В городе Киеве поражены промышленное предприятие ООО "Файер По и нт" и склад горюче-смазочных материалов ООО "Грандтерминал"".

Самый большой список якобы "уничтоженных" объектов захватчики назвали на Днепропетровщине и Полтавщине. В число легитимных военных целей россияне цинично отнесли даже предприятия пищевой и легкой промышленности.

"Поражены металлургический комбинат в Кривом Роге, трубопрокатный завод "Интерпайп Сталь" и логистические центры "Сириус Экстружен" в Днепре, а также предприятие ЧАО "Соврахим" в Павлограде, — безальтернативно рапортует вражеское ведомство. Описывая ситуацию в других регионах, Москва издала наиболее абсурдный тезис: — В Полтавской области поражен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, а также табачная фабрика "JTI Украина", на мощностях которой был организован выпуск боеприпасов".

Кроме того, оккупанты приписали себе уничтожение железнодорожного узла в Виннице, логистических центров в Одессе, терминала "Новая почта" в Черноморске (Ильичевске) и объектов порта Рени, а также поражение гражданского сухогруза на переходе морем. Следует подчеркнуть, что подобные отчеты российского командования являются откровенной ложью и элементом пропаганды. Враг намеренно придумывает "производство ракет и боеприпасов" на гражданских предприятиях, табачных фабриках и почтовых терминалах, чтобы оправдать в глазах собственного населения ежедневные военные преступления, ракетные удары по логистике и целенаправленное уничтожение экономического потенциала Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину. В Днепре в результате ударов баллистикой погибли четверо мирных жителей.