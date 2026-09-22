Минобороны РФ заявило о поражении десятков гражданских заводов и складов в Украине

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Недилько Ксения
Российское военное руководство обнародовало очередной масштабный отчет о ночной воздушной атаке на украинские регионы, традиционно назвав все гражданские и коммерческие объекты заводами ВПК. В распространенном заявлении утверждается, что захватчики применили комплексный удар по высокоточному оружию наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.
Иллюстративное фото
Агрессор уверяет, что якобы сумел парализовать работу большого количества промышленных предприятий в пяти областях Украины.
Самый большой список якобы "уничтоженных" объектов захватчики назвали на Днепропетровщине и Полтавщине. В число легитимных военных целей россияне цинично отнесли даже предприятия пищевой и легкой промышленности.
Кроме того, оккупанты приписали себе уничтожение железнодорожного узла в Виннице, логистических центров в Одессе, терминала "Новая почта" в Черноморске (Ильичевске) и объектов порта Рени, а также поражение гражданского сухогруза на переходе морем. Следует подчеркнуть, что подобные отчеты российского командования являются откровенной ложью и элементом пропаганды. Враг намеренно придумывает "производство ракет и боеприпасов" на гражданских предприятиях, табачных фабриках и почтовых терминалах, чтобы оправдать в глазах собственного населения ежедневные военные преступления, ракетные удары по логистике и целенаправленное уничтожение экономического потенциала Украины.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину. В Днепре в результате ударов баллистикой погибли четверо мирных жителей.