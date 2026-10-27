Мелания Трамп заявила о расширении "режима тишины" в Олешках: что известно

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Slava Kot
Режим тишины в Олешках Херсонской области был расширен за пределы города, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев. Прекращение огня между Украиной и Россией вступило в силу во вторник, 27 октября. Об этом сообщила первая леди США Мелания Трамп.
Мелания Трамп. Фото из открытых источников
Мелания Трамп заявила, что сроки перемирия ускорили, чтобы защитить гражданское население и облегчить доставку гуманитарной помощи. Кроме того, стороны расширили географическую зону режима тишины.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что режим тишины на юге Украины начался в 03:00 по киевскому времени. По его словам, прекращение огня должно продолжаться до 1 ноября.
В Кремле также прокомментировали возможность распространения инициативы. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что миротворческие предложения Мелании Трамп могут быть применены и в других зонах боевых действий.
В то же время Financial Times писало, что жителей Олешек сначала могут вывезти в Россию или временно оккупированный Крым. После этого люди смогут вернуться на территорию, подконтрольную Украине.