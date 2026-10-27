Мелания Трамп заявила о расширении "режима тишины" в Олешках: что известно

Режим тишины в Олешках Херсонской области был расширен за пределы города, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев. Прекращение огня между Украиной и Россией вступило в силу во вторник, 27 октября. Об этом сообщила первая леди США Мелания Трамп.

Мелания Трамп. Фото из открытых источников

Мелания Трамп заявила, что сроки перемирия ускорили, чтобы защитить гражданское население и облегчить доставку гуманитарной помощи. Кроме того, стороны расширили географическую зону режима тишины.

"Географическая зона перемирия была расширена за пределы Олешко в Херсонской области, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев", — заявила Мелания Трамп.

До каких пор продлится перемирие

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что режим тишины на юге Украины начался в 03:00 по киевскому времени. По его словам, прекращение огня должно продолжаться до 1 ноября.

В Кремле также прокомментировали возможность распространения инициативы. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что миротворческие предложения Мелании Трамп могут быть применены и в других зонах боевых действий.

В то же время Financial Times писало, что жителей Олешек сначала могут вывезти в Россию или временно оккупированный Крым. После этого люди смогут вернуться на территорию, подконтрольную Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил, что Украина ожидает результатов американского посредничества, чтобы доставить людям еду и лекарства и дать возможность покинуть опасную зону.

Также "Комментарии" писали, что украинские военные доставили тонны помощи в оккупированные Олешки.