Медведев жестко набросился на ЕС и пригрозил неотвратимой катастрофой: детали

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сделал откровенное предупреждение странам Шенгенской зоны, заявив, что российским военным не нужны визы для пересечения европейских границ. По его словам, они могут вторгнуться в Европу, если пожелают, сравнивая возможные действия с историческими событиями 1812 и 1945 годов. Свои угрозы Медведев опубликовал в социальной сети Х в день, когда Россия отмечает "День защитника Отечества", 23 февраля, в канун годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Дмитрий Медведев. Фото: РБК-Украина

"Кая (вицепрезидент Европейской комиссии Кая Каллас), белокурая крыса, сказала, что она работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не попали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов. Ну, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812-2012".

Кроме этого, он затронул тему претензий президента США Дональда Трампа по Гренландии, заявив, что его мотивы не связаны с угрозой от Китая или России. По словам Медведева, Трамп стремится подражать стилю российского президента Владимира Путина и оставить свой след в истории как "собиратель земель". При этом, по мнению российского чиновника, европейцы из-за страха будут пытаться заставить Трампа пойти на компромисс, например, передать остров в аренду США для разработки полезных ископаемых и строительства военных объектов.

