Медведев жестко набросился на ЕС и пригрозил неотвратимой катастрофой: детали

Сторонник диктатора Путина подчеркнул, что российские войска при наличии желания могут въезжать без виз, как это было в 1812 и 1945 годах

24 февраля 2026, 10:15
Клименко Елена

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сделал откровенное предупреждение странам Шенгенской зоны, заявив, что российским военным не нужны визы для пересечения европейских границ. По его словам, они могут вторгнуться в Европу, если пожелают, сравнивая возможные действия с историческими событиями 1812 и 1945 годов. Свои угрозы Медведев опубликовал в социальной сети Х в день, когда Россия отмечает "День защитника Отечества", 23 февраля, в канун годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Дмитрий Медведев. Фото: РБК-Украина

"Кая (вицепрезидент Европейской комиссии Кая Каллас), белокурая крыса, сказала, что она работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не попали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов. Ну, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812-2012".

Кроме этого, он затронул тему претензий президента США Дональда Трампа по Гренландии, заявив, что его мотивы не связаны с угрозой от Китая или России. По словам Медведева, Трамп стремится подражать стилю российского президента Владимира Путина и оставить свой след в истории как "собиратель земель". При этом, по мнению российского чиновника, европейцы из-за страха будут пытаться заставить Трампа пойти на компромисс, например, передать остров в аренду США для разработки полезных ископаемых и строительства военных объектов.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинский народ, особенно Вооруженные силы Украины, остаются главным героем противостояния в российско-украинской войне. Такую позицию высказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



