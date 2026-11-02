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Массовое перебрасывание сил на юге: россияне стягивают технику на Запорожском направлении

Логистика оккупантов через Приазовье: Петр Андрющенко заявил о подготовке врага к новым наступательным операциям

2 ноября 2026, 08:39
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Недилько Ксения

Российские оккупационные войска осуществляют масштабную перегруппировку и перемещение дополнительных сил на южном фронте Украины. Подобные маневры могут свидетельствовать о намерениях командования РФ активизировать боевые действия в регионе в ближайшее время.

Массовое перебрасывание сил на юге: россияне стягивают технику на Запорожском направлении

Перебрасывание военной техники РФ на фонт. Фото: скриншот с видео Петра Андрющенко

Военная логистика захватчиков из-за временно захваченных украинских территорий работает в интенсивном режиме. По информации мониторинговых источников, основные колонны двигаются с восточного направления.

"В течение недели фиксировали активное перемещение российских военных из Ростовской области через оккупированное Приазовье в направлении Запорожской области", — сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Он добавил, что в конце недели логистическая карта врага претерпела определенные изменения, поскольку "на выходных добавилось обратное движение военного транспорта в направлении северной части оккупированной Донбасса".

Массовое перебрасывание сил на юге: россияне стягивают технику на Запорожском направлении - фото 2

Наблюдатели отмечают, что в последнее время подразделения армии РФ значительно снизили меры маскировки и действуют более открыто на логистических путях.

"По нашим наблюдениям, россияне стали чувствовать себя увереннее во время передвижения по сухопутному коридору", — подчеркивает Андрющенко.

Аналитики предполагают, что изменение поведения оккупантов может быть обусловлено политическими факторами на других участках фронта. По словам руководителя Центра, одно из возможных объяснений — снижение интенсивности украинских ударов на фоне гуманитарного перемирия в Олешках, однако подтверждения прямой связи между этими событиями пока нет.

Общая динамика прибытия новых подразделений противника на южную линию столкновения вызывает серьезную обеспокоенность у военных экспертов. Фиксируется накопление ресурсов, продолжающееся уже не первый день.

"За последние две недели наблюдаем существенное усиление российской группировки на Запорожском направлении", — констатирует Петр Андрющенко.

По его мнению, "это может свидетельствовать о подготовке к активизации наступательных действий". В то же время, аналитик призывает воздерживаться от преждевременных прогнозов, ведь сами перемещения не позволяют окончательно установить сроки и характер возможных операций врага.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Генштаб ВСУ подтвердил, что оккупанты воспользовались "режимом тишины" в Херсонской области и готовят новое наступление на юге.



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