Массированный удар РФ по Украине 7 октября: в МВД назвали новое число погибших

В результате массированной атаки российских войск по Украине 7 октября погибли 28 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский, отметив, что наиболее тяжелые последствия обстрелов зафиксированы в Прилуках, Кременчуге, Александрии и Киеве.

Удар по Прилуках. Фото: ГСЧС

Самые большие потери – в Прилуках. Там погибли 20 человек, среди них пятеро детей. По словам главы МВД, трое погибших детей были всего лишь одного года.

В Киеве жертвами вечернего обстрела стали два человека. Власти подчеркивают, что спасательные работы после атак продолжаются, а количество погибших может уточняться по мере разбора разрушенных зданий.

Сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полиции удалось спасти, эвакуировать из разрушенных домов и вывести из зоны огня 29 человек. Значительную часть людей спасли именно в Прилуках, где последствия удара оказались особенно тяжелыми.

Одним из символов спасательной операции стали кадры, на которых сотрудник ГСЧС выносит из зоны разрушений пятилетнюю девочку. По словам Выговского, командир отделения Павел Левченко вместе с коллегами извлек ребенка и его мать из-под завалов. Взрывная волна выбросила их из дома.

На момент заявления министра спасатели уже более 14 часов продолжали разбирать завалы. Главная задача – проверить разрушенные здания и убедиться, что под конструкциями не осталось людей.

В Кременчуге, по словам Выговского, оперативные действия патрульных в первые минуты после обстрела позволили спасти многих жителей. Правоохранители эвакуировали людей, оказывали домедицинскую помощь и передавали раненых медикам.

Атака 7 октября стала одной из самых трагичных для нескольких украинских городов одновременно. Спасательные службы продолжают работать на местах попаданий.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Киеве в результате ночной атаки 7 октября погибли два человека. Об этом утром сообщили в Киевской городской военной администрации, выразив соболезнования родным и близким погибших.



