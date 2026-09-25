Массированный удар по западу Украины: стало известно, кто помогал россиянам

Военная контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала опасного вражеского информатора, пытавшегося организовать ракетный обстрел предприятия военно-промышленного комплекса на западе страны. Злоумышленником оказался житель Львовской области, непосредственно работавший на объекте, где изготавливают разведывательные и ударные дроны для нужд Сил обороны. Главной целью российских спецслужб было срывание стабильного обеспечения украинских защитников беспилотными технологиями.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Для успешного выполнения вражеского поручения фигурант планировал передать ФСБ точные координаты, — отметили в пресс-центре Службы безопасности Украины. — Речь шла о передаче детальных геолокаций производственных мощностей, складов и административных зданий, которые должны стать целью атаки".

Кроме географических координат инфраструктуры, российские кураторы потребовали от своего информатора собрать данные о внутреннем распорядке работы режимного объекта.

"Захватчики рассчитывали получить от завербованного работника информацию о графике изменений, — подчеркнули в ведомстве, раскрывая детали замысла окупантов. — Они хотели узнать, в какие часы в помещениях находится максимальное количество персонала, чтобы увеличить количество жертв".

Сотрудники СБУ сработали на опережение: планы врага были вовремя раскрыты, а самого предателя задержали "на горячем". Во время санкционированных обысков у мужчины был изъят планшетный компьютер, который он тщательно скрывал и использовал для сбора информации, координации действий и коммуникации со своим российским куратором.

Как установили следователи, на путь государственной измены житель Львовщины стал из-за финансовых затруднений, откликнувшись на предложение быстрого дохода в одном из тематических Telegram-каналов. Задержанному официально объявлено о подозрении по факту государственной измены, совершенной во время военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). За совершенное ему грозит максимальное наказание — пожизненное заключение с полной конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что СБУ разоблачила работника, который сдавал врагу графики работы промышленных гигантов в Днепре.