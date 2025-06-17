Массированная атака РФ 17 июня: назван новый серьезный вызов для Украины

В ночь на 17 июня российские оккупационные силы совершили очередную комбинированную атаку по территории Украины. По словам военного аналитика Александра Коваленко, это был концентрированный удар, по масштабам напоминавший ковровую бомбардировку, в сочетании с ограниченным ракетным обстрелом.

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Удар был сосредоточен в основном на Киеве и Одессе. Речь шла не о массированной атаке по всей стране, а о целенаправленной тактике — прицельной терроризации 1–2 городов. Основу атаки составили дроны Shahed-136 (известные также как Герань или Пародия).

По словам Коваленко, такой подход враг начал активно использовать в начале июня – признак смены тактики. Украинская ПВО справилась с задачей, хотя, как признают эксперты, работало на грани возможностей. Киев выдержал натиск, Одесса получила меньший, но также отраженный удар.

Среди потенциальных следующих целей менее защищенные города, такие как Сумы, Харьков или Кременчуг. По сравнению со столицей, многие населенные пункты имеют ограниченную защиту, что делает их более уязвимыми перед подобными атаками.

Примечательно, что предыдущая массированная атака на Киев произошла 10 июня — ровно неделю назад. Создается впечатление, что террор носит системный характер: столица — еженедельно, другие города — между этими ударами.

Александр Коваленко отмечает, что в условиях, когда российская армия не способна к прорывам на фронте, она все активнее прибегает к тактике террора в тылу. Это новый этап войны, который требует оперативной адаптации, в частности технологической. У Украины всегда было преимущество в инженерных решениях — от бронетехники до дронов. Пора использовать это по полной.

Как уже писал портал "Комментарии", российские z-каналы тиражируют свой привычный нарратив, якобы "россия точечно уничтожала военные объекты в Киеве, а разрушение жилых домов вызвано работой украинского ПВО". Об этом сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это циничный фейк.