Главная Новости Общество Война с Россией Масштабы пожаров ужасают: Одесщина не может прийти в себя после невиданной атаки РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабы пожаров ужасают: Одесщина не может прийти в себя после невиданной атаки РФ

Удар по объектам инфраструктуры вызвал пожары, которые спасатели быстро потушили.

7 ноября 2025, 09:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Одесщина снова очутилась под атаками российских беспилотников. В ночь на 7 ноября враг обстрелял энергетическую инфраструктуру региона, сообщил председатель ОГА Олег Кипер.

Масштабы пожаров ужасают: Одесщина не может прийти в себя после невиданной атаки РФ

Фото: из открытых источников

По данным главы области, большинство БПЛА были уничтожены силами ПВО, однако некоторые дроны попали в критические объекты. В результате ударов пострадали складские помещения и административное здание, а на территории объектов возникли пожары, которые спасатели быстро ликвидировали.

"Повреждения получили здание и складское помещение. К счастью, погибших и пострадавших нет", – уточнили в ГСЧС. 

Также после полуночи 7 ноября под обстрел попала Чугуевская община в Харьковской области. Здесь вражеские ударные БПЛА повлекли загорание почтового отделения, станции технического обслуживания и здания учебного заведения.

Накануне, 6 ноября, обстрелы зафиксировали и в Запорожье. В результате удара повреждены окна жилых домов и детского сада, пострадавших не было. Тогда оккупанты использовали 135 ударных беспилотников типов Shahed, Гербера и других. Силы ПВО уничтожили или подавили 108 дронов, в то же время 27 БПЛА достигли целей на 13 объектах по всей Украине.

Как уже писали "Комментарии", белорусский правитель Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление, призвав граждан Украины рассматривать возможность работы на белорусских предприятиях. Это произошло на фоне оттока белорусов из собственной страны, что создает парадокс: он приглашает приезжать украинцев, тогда как сами белорусы массово покидают родную страну в поисках лучших условий жизни за рубежом.



