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Масштабный комбинированный налет: РФ атакует энергетику Украины крылатыми ракетами и баллистикой

Под прицелом энергосистема: стратегическая авиация РФ выпустила крылатые ракеты, подлет ожидается после 05:20

3 ноября 2026, 04:29
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Недилько Ксения

Российские оккупационные войска развернули масштабную воздушную атаку по всей территории Украины, целясь в критически важные объекты жизнеобеспечения. Начиная с трех утра 3 ноября 2026 года, серии мощных взрывов уже прогремели в Киеве, Днепре, Харькове, а также на территории Днепропетровской и Винницкой областей. По предварительным данным мониторинговых служб, главным приоритетом врага есть разрушение объектов тепловой генерации и ключевых узлов энергетической инфраструктуры.

Масштабный комбинированный налет: РФ атакует энергетику Украины крылатыми ракетами и баллистикой

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Пока угроза только растет, поскольку захватчики привлекли стратегическую авиацию для новой волны ударов.

"Произведены пуски крылатых ракет со стратегической авиации, — сообщают аналитики воздушного пространства, детализируя силы врага: — Зафиксированы пуски около 20 крылатых ракет бортами Ту-160".

Однако бомбардировщики противника не прекращают маневры в воздухе.

"Зафиксированы дополнительные пуски крылатых ракет Х-101 с Ту-160 из Оренбургской области", — отмечают в мониторинговых группах.

Пока силы противовоздушной обороны Украины ведут ожесточенное сражение с предыдущими целями, гражданскому населению настоятельно рекомендуют оставаться в укрытиях, поскольку опасность для многих регионов крайне высока. Специалисты добавляют, что "ожидаемое время подлета новой волны ракет после 05:20".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 3 ноября российская армия совершила массированную атаку с применением баллистического вооружения на Днепропетровскую область и Харьков. Начиная с трех часов утра, жители областных центров и окрестных районов содрогались от серии чрезвычайно мощных взрывов.



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