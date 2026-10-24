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Масштабный коллапс в аэропортах и не только: что известно о новой атаке на Москву

В крупнейших авиаузлах российской столицы сообщили о переносах и отменах десятков рейсов

24 октября 2026, 16:41
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Кравцев Сергей

После масштабной атаки украинских Сил обороны на Москву в столичных аэропортах начались серьёзные перебои с авиасообщением. По информации Telegram-канала "Осторожно, Москва", общее число задержанных и отменённых рейсов превысило 210.

Масштабный коллапс в аэропортах и не только: что известно о новой атаке на Москву

Аэропорты Москвы. Фото: из открытых источников

Наиболее заметные сбои, согласно опубликованным данным, зафиксировали в "Шереметьево". Там изменения затронули 65 рейсов на вылет и ещё 106 на прилёт. Во "Внуково" проблемы возникли примерно с 40 рейсами. При этом сведения о количестве отмен и задержек могут обновляться по мере изменения расписания.

Дополнительные трудности возникли у пассажиров, пытавшихся получить информацию через интернет. На официальном сайте "Домодедово" произошёл масштабный технический сбой: пользователям оказались недоступны главная страница, онлайн-табло и большинство сервисов. Вместе с тем функция покупки авиабилетов, по имеющимся сообщениям, продолжала работать.

Пассажиры "Шереметьево" также сообщали о длительном ожидании в терминале D. Некоторые утверждали, что находились там с шести утра, тогда как вылеты переносились или отменялись. Несмотря на большое скопление людей, очевидцы описывали обстановку внутри терминала как относительно спокойную.

По словам пассажиров, международные рейсы, предположительно, продолжали отправляться, в то время как часть внутренних перевозок была приостановлена. Однако эти сообщения не подтверждают, что подобная ситуация распространялась на все направления.

На момент появления публикаций официальной информации о полном закрытии московских аэропортов не поступало. Причины каждого отдельного сбоя и ограничения необходимо уточнять по сообщениям аэропортов и авиакомпаний.

Пассажирам, чьи рейсы затронули изменения, рекомендуется проверять актуальное расписание непосредственно перед поездкой в аэропорт и следить за уведомлениями перевозчиков.

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