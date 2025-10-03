Масштабная операция в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ

На сегодняшний день вероятность высадки крупной десантной операции на побережье временно оккупированного Крыма кажется крайне низкой. Такое мнение в эфире Радио NV высказал военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный. По его словам, сообщения в медиа о возможном массированном морском десанте вызывают у него скепсис: небольшие диверсионные группы — вполне реалистичная опция, и они уже действовали раньше, даже совершали высадки на морские платформы и береговые участки. В то же время масштабная операция с целью захвата и содержания города требовала бы значительно больших возможностей.

Фото: из открытых источников

Нарожный объясняет, что для такой операции требуются десантные корабли большой емкости, способность одновременно высадить десятки тысяч бойцов и обеспечить их авиационной поддержкой. Сегодня Украина такими ресурсами не распоряжается, подчеркнул эксперт. В то же время, не исключается активное применение беспилотников и ракетных ударов по объектам в Крыму — это реалистичная форма влияния на оккупационную инфраструктуру.

Особой целью, по его словам, остается Керченский (Крымский) мост. Однако поражение этой цели затруднено из-за мощной системы ПВО, развернутой поблизости: в частности применяются аэрозольные комплексы, создающие плотные облака дыма или специального покрытия, затрудняя работу дронов с визуальной наводкой. Несмотря на это Нарожный считает, что нанесение удара возможно, хотя и требует значительной подготовки и ресурсного обеспечения.

