Масштабная ложь: в ISW раскрыли, какая на самом деле ситуация на фронте сейчас

Россия пытается создать впечатление стремительного продвижения своих войск в Украине, значительно преувеличивая заявленные территориальные достижения. В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что такая информационная кампания должна влиять не только на российскую аудиторию, но и на Украину и ее международные партнеры.

ISW разоблачил ложь РФ об "успехах" на фронте

19 сентября Министерство обороны России заявило, что с начала 2026 года российские войска якобы захватили более 5300 квадратных километров украинской территории и более 220 населенных пунктов. Кроме того, в МО РФ отметили, что в сентябре Москва была якобы захвачена более 670 квадратных километров и 27 населенных пунктов.

Однако оценка ISW существенно отличается от этих цифр. По данным Института изучения войны, подтвержденные доказательства позволяют оценить фактическое захват российскими войсками в 2026 году всего в 147,7 квадратного километра и 40 населенных пунктов. При этом российские силы лишились контроля над 20 населенными пунктами.

Если учитывать территории, куда российские военные проникли, но не установили над ними полный контроль, общая площадь их достижений составляет около 718,8 квадратного километра. Это все равно гораздо меньше цифр, которые обнародовало российское Минобороны.

Кроме того, ISW оценивает, что украинские силы в 2026 году уволили по меньшей мере 972,56 квадратного километра и 60 населенных пунктов. В институте отмечают, что преувеличение российских успехов является частью продолжающейся стратегии Кремля.

"Преувеличенные российские заявления, вероятно, также являются результатом культуры повсеместной лжи в российских военных. Украинские войска фактически успешно отражали как стратегическую, так и оперативную инициативу с конца 2025 года, сдерживая российские войска почти на нулевом уровне с марта 2026 года и проводя успешные Купянском, Александровском и Лиманском направлениях", — заключают в ISW.

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