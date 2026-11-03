Маскировка и нетипичная активность: оккупанты начали дробить колонны с БК через Мариуполь

В временно оккупированном Мариуполе зафиксированы нестандартные и скрытые маневры российских военных логистических подразделений. Захватчики изменили тактику перевозки боеприпасов, пытаясь избежать обнаружения и ударов со стороны Сил обороны Украины.

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"Утром фиксируем многочисленные поддельные (до 2–5 грузовиков) колонны грузовиков с БК через центр Мариуполя в направлении Бердянска", — сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, противник сознательно отказался от формирования больших логистических маршрутов, являющихся легкой мишенью для разведки. Чиновник отметил, что враг пытается действовать максимально незаметно:

"Без сопровождения огневыми группами, но маршрутами, по которым грузовому транспорту двигаться запрещено. Маскируются".

Однако скрыть эти перемещения захватчикам не удается, поскольку украинская аэроразведка контролирует ситуацию в регионе и уже готовит соответствующие меры.

"Одновременно фиксируем повышенную активность наших БПЛА в районе Бердянска – Осипенко", – подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Андрющенко пожелал операторам украинских дронов "удачной охоты" на обнаруженные малогабаритные колонны с боеприпасами, которые враг пытается доставить на линию фронта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска осуществляют масштабную перегруппировку и перемещение дополнительных сил на южном фронте Украины. Подобные маневры могут свидетельствовать о намерениях командования РФ активизировать боевые действия в регионе в ближайшее время.

Военная логистика захватчиков из-за временно захваченных украинских территорий работает в интенсивном режиме. По информации мониторинговых источников, основные колонны двигаются с восточного направления.



