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Маск вступился за российских солдат: миллиардер сделал неожиданное заявление о войне в Украине

Американский предприниматель призвал проявить сочувствие к российским призывникам, заявив, что у них якобы нет выбора, кроме как воевать и погибать под ударами дронов

26 октября 2026, 06:52
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Кравцев Сергей

Американский миллиардер Илон Маск вновь высказался о войне России против Украины, однако на этот раз сосредоточился не на украинцах, а на российских военнослужащих. Предприниматель заявил, что призывники из РФ заслуживают сочувствия, поскольку, по его мнению, оказываются на войне без возможности самостоятельно выбирать свою судьбу.

Маск вступился за российских солдат: миллиардер сделал неожиданное заявление о войне в Украине

Илон Маск. Фото: из открытых источников

Свою позицию Маск изложил в публикации в социальной сети X. В ней он призвал прекратить кровопролитие и обратил внимание на гибель российских военных в результате атак беспилотников.

"Бесконечная резня украинцев и россиян должна прекратиться. Мы также должны выразить сочувствие бедным российским призывникам. У этих детей нет другого выбора, кроме как воевать и погибать в результате ударов беспилотников", — написал бизнесмен.

Таким образом, Маск представил российских призывников прежде всего как людей, оказавшихся в ситуации безальтернативного участия в боевых действиях. При этом в опубликованном заявлении он не уточнил, какие именно обстоятельства имеет в виду, говоря об отсутствии у них выбора.

Высказывание предпринимателя вновь привлекло внимание к его публичным комментариям о войне. Маск регулярно использует собственную платформу для заявлений на политические и международные темы, а его публикации нередко становятся предметом широкого обсуждения.

В этот раз центральной темой его сообщения стало сочувствие российским военнослужащим, которых он назвал жертвами войны наравне с украинцами. Однако подобная формулировка не раскрывает вопроса об ответственности России за начало полномасштабного вторжения и последствиях боевых действий для Украины.

Заявление Маска также оставляет открытым вопрос о том, что именно он считает необходимым для прекращения войны: в приведенной публикации конкретного плана урегулирования или предложений по достижению перемирия нет.

Пока предприниматель ограничился призывом остановить кровопролитие и проявить сострадание к российским призывникам. Его слова вновь вывели тему войны в Украине в центр дискуссии вокруг публичных заявлений одного из самых известных миллиардеров мира.

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Источник: https://x.com/elonmusk/status/2114378522366238973
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