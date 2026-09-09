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Мало одного реагирования: Зеленский резко обратился к Западу из-за новых обстрелов Путина

Президент Владимир Зеленский заявил о недостаточной реакции международного сообщества на российские удары и призвал партнеров не разрешить Москве продолжать ракетный и дроновый террор без последствий.

9 сентября 2026, 10:40
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную российскую атаку и заявил о недостаточной реакции международного сообщества на удары РФ. По его словам, Москва не должна получить сигнал, что ракетный и дроновый террор против Украины будет оставаться без серьезных последствий.

Мало одного реагирования: Зеленский резко обратился к Западу из-за новых обстрелов Путина

Фото: из открытых источников

Утром российский беспилотник попал в жилую многоэтажку в Киеве. В результате удара пострадали четыре человека. На месте возник пожар, который спасателям удалось оперативно ликвидировать.

"Утром в Киеве российский дрон ударил по жилой многоэтажке. Пострадали четыре человека. Как всегда, оперативно сработали наши спасатели: по состоянию на данный момент пожар ликвидирован", — сообщил Зеленский.

Не прошла без жертв и ночная атака на Одесскую область. Россияне ударили по международному пункту пропуска "Староказаче" на границе с Молдовой, после чего его работу приостановили. По словам президента, два человека погибли, трое получили травмы, еще 16 человек эвакуировали спасатели.

Последствия российских ударов также устраняются в Днепре, Николаеве, Запорожье, Харьковской, Житомирской и Киевской областях.

На фоне новой атаки Зеленский указал на реакцию партнеров. Президент подчеркнул, что Россия не должна войти в зимний период с убеждением, что систематические удары по Украине будут оставаться безнаказанными.

"Недостаточно реагирования международного сообщества на эти удары, которые фактически ежедневно уносят жизни людей. Но реакция нужна: Москва не должна войти в зиму с пониманием, что ракетный и дроновый террор сойдет ей с рук просто так", — заявил президент.

Зеленский призвал усиливать санкционное давление на Россию и поддержку Украины, чтобы остановить агрессию и не разрешить ей распространяться дальше.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина вместе с европейскими партнерами работает над амбициозным проектом Freyja, который в перспективе может усилить защиту от российских баллистических ракет и частично уменьшить зависимость от дорогих и дефицитных ракет Patriot PAC-3.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20771
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