Львов вздрогнул от мощных взрывов: власти города срочно предупредили о серьезной угрозе

Во Львове во время воздушной тревоги был слышен мощный взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о приближении к городу российского беспилотника. Местных жителей призвали немедленно перейти к укрытиям. Об этом говорится в сообщениях воздушных сил и начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

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Военные предупредили об угрозе приближения вражеского дрона к Львову. После этого глава областной администрации обратился к жителям города и окрестным населенным пунктам с призывом позаботиться о собственной безопасности и оставаться в укрытиях.

"Высокая угроза", — подчеркнул Козицкий, комментируя ситуацию в регионе.

Впоследствии в местных сообществах появились сообщения от жителей, слышавших сильный взрыв. В тот момент официальная информация о последствиях инцидента еще уточнялась.

В 09:34 Максим Козицкий сообщил, что во время предварительной воздушной тревоги украинская противовоздушная оборона поразила вражеский боевой беспилотник на подлете во Львов. В то же время опасность для города сохранялась: объявили новую тревогу, а беспилотник двигался по схожему маршруту. По информации руководителя ОВА, на тот момент он находился вблизи Буска.

Напомним, российские войска продолжают атаковать западные области Украины. Ранее сообщалось об ударах по Тернопольской области, в частности по Чорткову, где, по предварительным данным, было полностью уничтожено иностранное предприятие, работавшее более десяти лет.

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