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Лукашенко ошеломил заявлением о Зеленском после заявлений Трампа: что сказал о выборах в Украине

Лукашенко частично согласился с Трампом о необходимости выборов, но подчеркнул, что решение о будущем президенте Украины должно оставаться за украинцами

16 октября 2026, 14:30
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Клименко Елена

Именно украинский народ должен решать, кто будет занимать пост президента Украины, а Дональд Трамп не должен диктовать Киеву, как поступить. Такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя призывы американского лидера по смене власти в Украине.

Лукашенко ошеломил заявлением о Зеленском после заявлений Трампа: что сказал о выборах в Украине

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Как сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА, Лукашенко спросили, возможно ли достижение мира при нынешнем президенте Владимире Зеленском, учитывая недавние заявления Трампа. В ответ белорусский лидер подчеркнул, что вопрос украинского президентства не должен решаться по указанию из-за границы.

"Кто будет в Украине президентом, решит украинский народ", — заявил Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время он обратил внимание на предыдущие обещания Зеленского о пребывании на высшем государственном посту. По словам Лукашенко, украинский президент в свое время говорил, что будет занимать должность только один срок, а потому должен придерживаться собственных заявлений.

"На выборы нужно идти. В этом Трамп прав: обещал – нужно выполнять обещания. Но только диктовать не нужно. Трампу не следует диктовать, как поступить Украине", — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Дональд Трамп снова призвал провести выборы в Украине, утверждая, что Зеленский якобы не заинтересован в завершении войны путем договоренностей. Американский президент также предполагал, что мирное соглашение можно заключить без участия украинского лидера.  

Портал "Комментарии" уже писал, что в Луцке возникли серьезные проблемы с электроснабжением после российской атаки на энергетическую инфраструктуру. Жителей города призывают подготовиться к длительным отключениям, которые могут занять не менее 24 часов. Стабильного электроснабжения пока нет.



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