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Ликвидация Путина на Валдае: эксперт объяснил, что может прорвать российскую ПВО

Эксперт Свитан объяснил, почему ПВО на Валдае пока не сможет защитить Путина

27 октября 2026, 19:06
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Кречмаровская Наталия

Российский лидер Владимир Путин пытается максимально оградить свою резиденцию на Валдае. Там обустроено более 50 позиций ПВО – почти половина от численности вокруг Москвы и Подмосковья.

Ликвидация Путина на Валдае: эксперт объяснил, что может прорвать российскую ПВО

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, насколько эффективна такая защита.

"Эффективность зависит от применяемых средств поражения, от возможности противника их поражать. То есть создать определенную зону поражения. Исходя из схемы расположения у россиян в районе Валдая, с севера открытая зона. Плотность достаточно серьезная, особенно с юго-запада, с юго-востока. Но с севера открытое направление. То есть россияне выставили Валдай на север в этом смысле, думая, что мы не можем по ломаному маршруту летать”, — пояснил он.

По словам Свитана, украинские средства поражения могут так лететь, поэтому сейчас можно использовать эту возможность.

"Эту возможность можно использовать, если это нужно. Здесь же надо понимать, то есть приоритетность. Для того, чтобы валдайскую ПВО продавить, туда несколько сотен дронов надо заводить, поэтому надо понимать и принимать решения, или это нужно. Возможно, и нет смысла. Это если только будет принято решение на уничтожение, то есть на ликвидацию непосредственно уже самой валдайской группы, или того же Путина. Тогда, конечно, нужно готовить такую ​​спецоперацию”, — объяснил Свитан.

По его словам, тогда есть смысл не одну тысячу дронов потратить. Эксперт отметил, что не стоит просто терять дроны о ПВО, пытаясь достать Москву или Валдай, или Керченский мост. Он отметил, что лучше применить эти средства поражения для ударов по нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

На защищенные ПВО объекты, по его оценке, должна заходить баллистика или это должна быть спецоперация с большим количеством средств поражения.

"Вот на Валдай, если зайдет хотя бы десяток ракет, одна-две ракеты пройдет. При 80% уничтожения, допустим, баллистики, 20% будет проходить. Даже пара ракет серьезную проблему создаст", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что РФ готовит массированный обстрел Украины.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JHI7DETWmOI
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