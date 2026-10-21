logo

BTC/USD

82593

ETH/USD

2436.99

USD/UAH

45.08

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Личной встречи Путина и Зеленского для заключения мира может не быть: новое заявление Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Личной встречи Путина и Зеленского для заключения мира может не быть: новое заявление Трампа

Президент США предупредил Украину о последствиях затягивания войны и заявил, что дальнейшее развитие событий может оказаться еще хуже

21 октября 2026, 07:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин и Владимир Зеленский могут договориться о прекращении войны без личной встречи. По его словам, главным препятствием для переговоров остается глубокая вражда между российским и украинским лидерами. Об этом американский президент заявил во время пресс-конференции 20 октября, сообщает Clash Report.

Личной встречи Путина и Зеленского для заключения мира может не быть: новое заявление Трампа

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп подчеркнул, что и Россия, и Украина несут значительные потери в ходе войны. Однако, по его оценке, стороны находятся в неравных условиях из-за разницы в размерах стран. Американский президент также призвал Киев активнее добиваться соглашения, отметив, что Соединенные Штаты уже потратили на урегулирование конфликта значительные средства.

"Украина должна сама стремиться заключить соглашение, ведь Соединенные Штаты потратили на это целое состояние, Европа тоже потратила целое состояние, и Европа уже устала от этого", — заявил Дональд Трамп.

Он предупредил, что отсутствие договоренностей может привести к дальнейшему ухудшению ситуации. По мнению президента США, продолжение войны не гарантирует Украине более выгодных условий в будущем.

Отдельно Трамп вновь высказался о начале полномасштабного российского вторжения. Он повторил свою версию о том, что один из российских генералов якобы заблудился по дороге в Киев и застрял в грязи. При этом никаких новых подробностей, подтверждающих этот рассказ, американский президент не привел.

Говоря о перспективах переговоров, Трамп отметил, что личная встреча Путина и Зеленского необязательна. Он объяснил это масштабом взаимной неприязни между лидерами.

"Думаю, они могут это сделать и по-другому. Им трудно оказаться в одной комнате. Мне все равно, как это будет сделано", — сказал глава Белого дома.

Таким образом, Трамп допустил альтернативный формат заключения соглашения, одновременно усилив публичное давление на Киев с требованием добиваться прекращения войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — готовятся переговоры Трампа, Си и Путина за спиной Украины: что говорит Зеленский.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости