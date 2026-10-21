Личной встречи Путина и Зеленского для заключения мира может не быть: новое заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин и Владимир Зеленский могут договориться о прекращении войны без личной встречи. По его словам, главным препятствием для переговоров остается глубокая вражда между российским и украинским лидерами. Об этом американский президент заявил во время пресс-конференции 20 октября, сообщает Clash Report.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп подчеркнул, что и Россия, и Украина несут значительные потери в ходе войны. Однако, по его оценке, стороны находятся в неравных условиях из-за разницы в размерах стран. Американский президент также призвал Киев активнее добиваться соглашения, отметив, что Соединенные Штаты уже потратили на урегулирование конфликта значительные средства.

"Украина должна сама стремиться заключить соглашение, ведь Соединенные Штаты потратили на это целое состояние, Европа тоже потратила целое состояние, и Европа уже устала от этого", — заявил Дональд Трамп.

Он предупредил, что отсутствие договоренностей может привести к дальнейшему ухудшению ситуации. По мнению президента США, продолжение войны не гарантирует Украине более выгодных условий в будущем.

Отдельно Трамп вновь высказался о начале полномасштабного российского вторжения. Он повторил свою версию о том, что один из российских генералов якобы заблудился по дороге в Киев и застрял в грязи. При этом никаких новых подробностей, подтверждающих этот рассказ, американский президент не привел.

Говоря о перспективах переговоров, Трамп отметил, что личная встреча Путина и Зеленского необязательна. Он объяснил это масштабом взаимной неприязни между лидерами.

"Думаю, они могут это сделать и по-другому. Им трудно оказаться в одной комнате. Мне все равно, как это будет сделано", — сказал глава Белого дома.

Таким образом, Трамп допустил альтернативный формат заключения соглашения, одновременно усилив публичное давление на Киев с требованием добиваться прекращения войны.

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