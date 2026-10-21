Личной встречи Путина и Зеленского для заключения мира может не быть: новое заявление Трампа

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин и Владимир Зеленский могут договориться о прекращении войны без личной встречи. По его словам, главным препятствием для переговоров остается глубокая вражда между российским и украинским лидерами. Об этом американский президент заявил во время пресс-конференции 20 октября, сообщает Clash Report.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп подчеркнул, что и Россия, и Украина несут значительные потери в ходе войны. Однако, по его оценке, стороны находятся в неравных условиях из-за разницы в размерах стран. Американский президент также призвал Киев активнее добиваться соглашения, отметив, что Соединенные Штаты уже потратили на урегулирование конфликта значительные средства.
Он предупредил, что отсутствие договоренностей может привести к дальнейшему ухудшению ситуации. По мнению президента США, продолжение войны не гарантирует Украине более выгодных условий в будущем.
Отдельно Трамп вновь высказался о начале полномасштабного российского вторжения. Он повторил свою версию о том, что один из российских генералов якобы заблудился по дороге в Киев и застрял в грязи. При этом никаких новых подробностей, подтверждающих этот рассказ, американский президент не привел.
Говоря о перспективах переговоров, Трамп отметил, что личная встреча Путина и Зеленского необязательна. Он объяснил это масштабом взаимной неприязни между лидерами.
Таким образом, Трамп допустил альтернативный формат заключения соглашения, одновременно усилив публичное давление на Киев с требованием добиваться прекращения войны.
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