Легендарный хоккеист призвал к самому жесткому наказанию Путина из-за террора в Украине: озвучен ультиматум

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек призвал западные страны усилить поддержку Украины на фоне массовых актов террора России. Олимпийский чемпион Нагано-98 эмоционально отреагировал на трагедию в Харьковской области, где в результате обстрела пассажирского поезда погибли три человека.

О своей позиции Гашек сообщил в социальной сети Х (ранее Twitter), призывая международное сообщество к решительным действиям. Двухкратный обладатель Кубка Стэнли также критически высказался в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, выступающего против активной поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии.

"Россия ведет себя как террористическое государство. Еще одно ужасное нападение направлено на мирных людей. Виновные, включая Путина, должны понести наказание. Мировые демократии нужно значительно усилить помощь Украине", – написал Гашек.

Он также спросил, осудит ли Бабиш это преступление и для него важнее политические игры, чем жизнь мирных людей. Легенда хоккея назвал атаки РФ на пассажирские поезда "очередным терактом", отметив число жертв и пострадавших.

Доминик Гашек не раз посещал Украину, чтобы лично пообщаться с гражданами и выразить поддержку. Во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 он записал видеообращение, в котором призвал украинцев противостоять оккупантам и "гнать российское зло". Гашек также заявил, что российские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях, пока РФ не покинет Украину и Путин не предстанет перед судом. Кроме того, он потребовал от России выплаты репараций за причиненный ущерб.

