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Лавров сделал заявление о войне, которое встревожило Запад: какие теперь цели в войне ставит Москва

Глава МИД РФ фактически подтвердил сохранение первоначальных требований Кремля к Украине

16 сентября 2026, 07:55
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Кравцев Сергей

Россия не изменила принципиальную позицию по войне против Украины. Об этом 14 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время круглого стола для представителей дипломатических миссий. Его слова анализирует Институт изучения войны (ISW).

Лавров сделал заявление о войне, которое встревожило Запад: какие теперь цели в войне ставит Москва

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Лавров заявил, что Москва не изменила свою позицию "по существу" с начала войны. Таким образом, российский министр фактически вновь подтвердил приверженность требованиям, которые Кремль выдвигал еще до начала полномасштабного вторжения.

Среди заявленных Москвой целей Лавров назвал недопущение расширения НАТО у российских границ, защиту прав русскоязычных жителей Украины, а также так называемые "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.

ISW отмечает, что эти формулировки имеют гораздо более широкий смысл, чем территориальные требования. Под "демилитаризацией" Россия изначально подразумевала существенное ограничение возможностей украинской армии защищать страну. "Денацификация" использовалась Кремлем как требование фактического изменения украинской власти и политического курса государства.

По оценке аналитиков, нынешние заявления российского руководства показывают, что Москва продолжает придерживаться максималистского набора требований.

При этом Кремль публично реагирует на предложения о возможной деэскалации без демонстрации готовности отказаться от этих требований. Россия продолжает настаивать на выполнении Украиной своих условий, одновременно избегая обязательств, которые могли бы означать существенное изменение первоначальной позиции.

ISW считает такую риторику частью более широкой линии Кремля, направленной на то, чтобы отводить внимание от предложений о прекращении боевых действий.

Таким образом, заявление Лаврова стало очередным публичным подтверждением того, что российское руководство пока не заявляет об отказе от целей, сформулированных им в начале полномасштабной войны.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-15-2026/
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