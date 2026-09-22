16 часов задержки - не предел: что может произойти с "Укрзализныцей" осенью и зимой

Россия все чаще бьет по локомотивам — неоднократно ударные дроны попадали в поезда прямо на пути. А из-за длительных дроновых атак украинцы сталкиваются со значительными задержками поездов. В России не скрывают намерений усложнить железнодорожное сообщение. Искусственный интеллект оценил, возможен ли масштабный коллапс.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что полной остановки не будет. У "Укрзализныци" есть опыт быстрого восстановления поврежденных путей и маршрутов, однако атаки по логистическим узлам, депо и инфраструктуре создают серьезные риски.

По оценке модели ИИ, украинцы уже ощущают последствия. Речь идет о задержках поездов, в отдельных случаях достигающих 10-16 часов. Особенно это касается рейсов из прифронтовых и центральных регионов. Отдельной проблемой может оказаться давление на грузовые перевозки, что будет влиять на экономику и цены.

Чат-бот Copilot также не видит сценарий полного паралича. По его мнению, разветвленная сеть железных дорог, резервные маршруты и возможность быстро ремонтировать повреждения не позволят стране остаться без железнодорожного сообщения.

В то же время удары могут вызвать локальные перебои — задержки, изменение маршрутов и проблемы с электроснабжением. Для пассажиров последствия могут проявиться в сокращении рейсов и, при длительных массированных атаках, повышении цен на билеты. Copilot считает, что серьезные проблемы будут накапливаться постепенно и могут ощутимыми после нескольких недель системных ударов.

Чат-бот DeepSeek оценивает ситуацию более жестко. Называет действия России "рельсовой войной" и утверждает, что атаки направлены не только на инфраструктуру, но и на подвижной состав. Отмечает, что, по данным Politico, с начала полномасштабного вторжения было повреждено или уничтожено более 500 локомотивов "Укрзализныци".

DeepSeek считает, что полного коллапса не произойдет, однако давление будет усиливаться. Первые последствия, по оценке бота, могут ощутить жители Харьковщины, Сумщины, Запорожья и частично Днепропетровщины. Речь идет об отмене поездов, сокращении маршрутов и увеличении задержек. В центральных и западных областях проблемы, по этому прогнозу, будут менее критическими.

По мнению модели ИИ, главная опасность не в том, что РФ физически уничтожит все локомотивы, а в том, что удары по живой силе и пассажирским поездам сеют страх и заставляют людей отказываться от путешествий. А это уже удар по экономике и ощущению нормальности жизни.

В заключении все три чат-бота сходятся в одном: полностью сломать украинскую железную дорогу ударами России будет сложно. Разница – в сроках и масштабе последствий. Gemini говорит о уже заметных проблемах, Copilot — о постепенном накоплении перебоев в течение нескольких недель системных атак, а DeepSeek прогнозирует наиболее ощутимые проблемы уже осенью и зимой, прежде всего для прифронтовых регионов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет с газом в Украине перед зимой, по версии ИИ.



