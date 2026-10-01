В ночь на 1 октября украинские Силы обороны нанесли удары беспилотниками по ряду регионов России. Больше всего последствий, по сообщениям российской стороны, зафиксировано в оккупированном Крыму. Об атаке сообщило Министерство обороны РФ.

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По его данным, дроны якобы атаковали российскую территорию в период с 20:00 30 сентября до 08:00 1 октября по московскому времени. Российское ведомство заявило о работе противовоздушной обороны над Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Астраханской областями. Также сообщалось о сбитии беспилотников над Московским регионом, оккупированным Крымом и акваторией Черного моря.

Отдельно российская сторона заявила о последствиях атаки в Брянской области, где, по ее данным, повреждены предприятия агрохолдинга "Мираторг". Утверждается, что в результате удара уничтожены девять единиц техники, еще 13 получили повреждения. Информация о пострадавших не поступала.

В то же время, после атаки на территории оккупированного Крыма ввели временные ограничения электроснабжения. В "Крымэнергоинформе" пояснили, что такой шаг связан с необходимостью избежать перегрузки энергосетей и возможных аварий. Точный график ограничений пока не обнародован — подачу электроэнергии планируют осуществлять в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о поражении украинскими силами нескольких российских объектов. В частности, речь шла о цели в Черном море, месте запуска и хранения ударных беспилотников в Орловской области, нефтяном объекте в Самарской области и составе обеспечения российских войск в Брянской области.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украине необходимо продолжать дипломатическую работу с США, даже если Вашингтон имеет претензии к украинским ударам по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. В то же время, Киев должен четко объяснять американской администрации, почему не может односторонне прекратить атаки, если Россия продолжает бить по украинской инфраструктуре. Такую позицию высказал дипломат Владимир Огрызко.