10 дней на проверку и новый лимит: Кабмин принял новые правила бронирования – кто потеряет отсрочку

В Украине изменены правила бронирования военнообязанных работников. Кабинет Министров ввел новые критерии для определения критически важных предприятий, а также ограничил возможности бронирования в оборонно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах. Теперь эти предприятия смогут бронировать до 95% военнообязанных сотрудников, а превысить предел можно будет только по отдельному решению. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на постановление правительства.

Новые правила бронирования в Украине

Кто может потерять статус брони

Центральные органы исполнительной власти и местные власти должны в течение 10 дней пересмотреть критерии, по которым предприятия признают критически важными. После этого необходимо проверить, соответствуют ли организации обновленные требования.

Если критерий, на основании которого предприятие получило соответствующий статус, исключат, решение о признании его критически важным должно быть отменено. В то же время, действующие решения будут оставаться действительными в течение установленного срока, если их не отменят по результатам проверки.

Критически важными смогут признавать предприятия, остановка или существенное сокращение работы которых из-за мобилизации работников может нанести ущерб обороноспособности страны, критической инфраструктуре, обеспечению населения необходимыми товарами или финансовой устойчивости государства.

Новые критерии включают, в частности, оборонную промышленность, энергетику, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, аграрный сектор, транспорт, логистику, ИТ, банковскую деятельность, здравоохранение и связь.

Как будет работать новый Координационный центр

Правительство также создает Координационный центр, который будет координировать бронирование военнообязанных во время мобилизации и военного положения. В его состав войдут представители Минобороны, Офиса президента, Генерального штаба, СБУ, ГУР и Национальной полиции.

Центр будет пересматривать критерии критичности предприятий, рассматривать предложения по увеличению квот на бронирование и отслеживать информацию о военнообязанных работниках через государственные реестры. Он также сможет рекомендовать отмену статуса критически важного предприятия, в частности, по обращениям правоохранительных органов.

Когда можно бронировать более 95% работников

Для критически важных предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов установили предел бронирования на уровне 95%. Увеличить его можно будет по решению Минобороны или Минэнерго с учетом рекомендаций Координационного центра.

В то же время, центр может отказать в рассмотрении предложения, если руководитель предприятия систематически нарушал правила военного учета. Основанием могут стать два или более подтвержденных нарушений за последние 12 месяцев или привлечение руководителя к административной ответственности за такие нарушения.

Напомним, что первоначально правительство рассматривало более жесткое ограничение — бронирование не более 85% военнообязанных работников ОПК и энергетики. Однако после критики со стороны представителей отраслей этот лимит был пересмотрен.