Украинские военные в Крыму в начале российской оккупации в 2014 году получили приказ занять оборону и применять оружие в случае штурма своих позиций. Об этом заявил бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов в авторской колонке.

Аннексия Крыма. Фото: из открытых источников

По его словам, 28 февраля 2014 года он провел первое заседание Совета национальной безопасности и обороны после формирования нового правительства. Разведка и военное руководство предупреждали не только об угрозе захвата Крыма, но и о возможном наступлении российских войск с севера и востока материковой Украины.

Турчинов утверждает, что приказ украинским подразделениям на полуострове был зафиксирован в протоколе заседания СНБО. Их задачей было сдерживать противника и выиграть время для мобилизации, восстановления армии и подготовки обороны страны. Основные боеспособные подразделения, по его словам, решили срочно перебросить на наиболее угрожаемые направления.

1 марта 2014 года, как сообщил Турчинов, он издал указ о приведении Вооруженных сил Украины в состояние полной боевой готовности. Это предусматривало выдачу оружия и боеприпасов и занятие оборонительных рубежей.

Еще один приказ о применении оружия, по его словам, последовал 18 марта после гибели украинского военнослужащего во время штурма фотограмметрического центра в Симферополе.

Турчинов объяснил слабость обороны последствиями многолетнего сокращения финансирования, расформирования подразделений и распродажи военной техники. Он утверждает, что в начале 2014 года боеготовыми были лишь около 20% воинских частей, а из 36 зенитно-ракетных комплексов выполнять боевые задачи могли только десять.

Ситуацию осложняли численное превосходство российских войск, блокирование украинских частей и переход части военнослужащих на сторону России. При этом некоторые подразделения и экипажи кораблей отказались сдаваться оккупантам.

Турчинов отверг версию, что Крым был потерян исключительно из-за отсутствия четких распоряжений. По его оценке, события 2014 года показали, насколько критически важны боеспособная армия, достаточное обеспечение и готовность государства к обороне. Его изложение отражает позицию бывшего руководителя страны и требует учета исторического контекста и других свидетельств участников событий.

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