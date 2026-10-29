Кровавый налет на Кременчуг: российский дрон попал в многоэтажку, есть погибшие и много раненых

Российские оккупационные войска совершили очередной акт террора против гражданского населения Полтавщины, направив ударный беспилотник на жилой квартал Кременчуга. Вражеский налет привел к жертвам, значительному количеству раненых и масштабных разрушений жилищ мирных жителей.

Последствия обстрелов Кременчуга. Фото: ГСЧС

Удар пришелся на густонаселенный массив посреди дня.

"В Кременчуге вражеский БпЛА попал в многоквартирный жилой дом", — в первую очередь сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

По его словам, на место происшествия немедленно скоординировано движение спасательных подразделений. Взрыв вызвал сильные возгорания на придомовой территории, где "происходит пожар припаркованных автомобилей", а также нанес серьезные повреждения окружающим зданиям. В ГСЧС уточнили, что в эпицентре бедствия "горели 4 автомобиля и хозяйственная постройка", а также было "поврежден остекление 4 многоквартирных жилых домов".

Со временем и при разборе завалов информация о жертвах и пострадавших стремительно обновлялась в сторону увеличения. Сначала поступали сведения о двух погибших, однако со временем ситуация ухудшилась.

"Количество погибших возросло до трех человек", — констатировал глава Полтавской ОВА, выразив глубокие соболезнования семьям погибших жителей Кременчуга.

В то же время спасатели ГСЧС сообщили о ликвидации огня, отметив, что "спасатели ликвидировали все пожары".

Параллельно врачи оказывали экстренную помощь огромному количеству раненых, среди которых оказались самые маленькие жильцы дома.

"По состоянию на данный момент известно о 15 раненых, из них – трое детей", — резюмировал Виталий Дьяковнич, добавив, что среди госпитализированных несовершеннолетних есть шестилетний ребенок.

В настоящее время все потерпевшие находятся под наблюдением медиков, которые делают все возможное для их спасения, а правоохранители продолжают фиксировать последствия этого циничного обстрела.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня днем Россия осуществила также террор в Днепре и Чернигове, унеся жизни как минимум 16 человек.